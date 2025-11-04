据悉，星巴克宣布已与博裕投资（Boyu Capital）达成协议，将其在中国零售业务的多数股权出售给后者，双方将成立合资企业，负责星巴克在中国的门店运营。

根据协议，博裕投资将持有合资企业至多60%的股份，星巴克保留40%的股权，并继续拥有品牌与知识产权，授权给新成立的实体使用。博裕的收购价格以约40亿美元（不计现金与债务）的企业价值计算。

星巴克预计，中国业务整体价值将超过130亿美元，包括出售控股权的收益、所保留股权的估值，以及未来十年或更长时间内持续获得的特许经营收益。该交易预计将在2026财年第二季度完成，合资企业总部将继续设在上海。

星巴克首席执行官布莱恩·尼科尔（Brian Niccol）表示，博裕投资深厚的本土经验将帮助星巴克在中国加速增长，尤其是在拓展三四线城市和新区域方面。他称：“我们找到了一位在伙伴体验与客户服务方面与我们理念一致的合作伙伴，将共同开启星巴克在中国的下一个篇章。”

博裕投资合伙人黄宇铮（Alex Wong）则表示，星巴克过去26年来在中国建立了标志性品牌与深厚的消费者联系，此次合作体现了双方对品牌持久价值的信心，并将通过本土化创新与市场洞察，为中国消费者带来更具活力的咖啡体验。

截至目前，星巴克在中国拥有约8000家门店，并计划未来增至2万家。

封面来源：Athar Khan on Unsplash