11月5日，阿里巴巴旗下高德宣布与小鹏汽车达成全球生态合作，小鹏Robotaxi将正式接入高德平台，为用户提供L4级自动驾驶出行服务。

据介绍，这是行业首个“出行平台+前装量产Robotaxi”合作模式，也标志着高德在AI化转型后正式迈入Robotaxi商业化新阶段。

根据声明，双方将以高德的“空间智能”（Spatial Intelligence）技术为核心，结合小鹏在自动驾驶领域的整车与系统能力，共同推动高精度感知、城市级决策与端到端出行体验的落地。

高德CEO郭宁称，此次合作不仅是业务升级，更是双方在通用人工智能（AGI）探索上的关键一步，未来还将携手出海，将中国Robotaxi服务推向国际市场。

高德方面表示，空间智能是AI对物理世界的时空结构进行感知、推理与预测的能力，可让自动驾驶系统从“看见道路”进化到“理解城市”。依托这一核心技术，高德正打造全球最大的Robotaxi聚合平台，将聚合文远知行、小马智行、小鹏等多家自动驾驶企业，为其提供统一的流量入口、城市级交通数据支持及出行服务生态。

目前，高德APP已覆盖全球200多个国家和地区，境外打车服务落地超过50个市场。业内认为，此次与小鹏的合作将成为中国Robotaxi加速规模化与全球化的重要信号，也意味着高德正从地图导航平台迈向AI驱动的智能出行基础设施。