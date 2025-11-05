据彭博社报道，苹果公司正在研发一款搭载 iPhone 芯片的低价 Mac 笔记本电脑，计划于 2026 年上半年发布。这款笔记本电脑还将配备“低端 LCD 显示屏”，屏幕尺寸“略小于”目前 MacBook Air 的 13.6 英寸。报道称，这款笔记本电脑的售价将“远低于 1000 美元”，与入门级 iPad 和妙控键盘保护套（Magic Keyboard Folio）的 600 美元（约 4300 元）左右的价格“处于同一价位”。

目前，新苹果笔记本电脑均采用 M 系列芯片。但彭博社指出，苹果的测试发现，iPhone 芯片“性能优于几年前笔记本电脑中使用的 Mac 优化版 M1 芯片”。这款新笔记本电脑将采用“全新设计”，目标用户群体为普通用户、学生和企业用户。

今年早些时候，供应链分析师郭明錤也曾报道，苹果正在开发一款价格更亲民的 MacBook，该机型将搭载 A 系列芯片。郭明錤表示，这款笔记本电脑将采用 iPhone 16 Pro 系列所使用的 A18 Pro 芯片，并提供银色、蓝色、粉色和黄色等多种配色。

据彭博社报道，苹果还“完成了”搭载其最新发布的 M5 芯片 MacBook Air 的研发工作，并计划于明年初发布。此外，搭载 M5 Pro 和 M5 Max 芯片的 MacBook Pro 也在研发中。