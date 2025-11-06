任天堂日前正式确认，公司将把核心开发重心转向 Switch 2，并透露其新主机的早期用户中，有 84% 为前代 Switch（即 Switch 1）的拥有者。

任天堂在最新发布的销售简报中表示：“展望未来，我们将把主要开发重心转向 Nintendo Switch 2，并围绕这一全新平台拓展我们的业务。”

Switch 2 上市头六个月陆续推出了《马力欧赛车 世界》和《咚奇刚 蕉力全开》等少量独占作品，同时也包括一系列面向现有 Switch 1 游戏的付费升级内容（例如《塞尔达传说旷 野之息》和《超级马力欧派对 空前盛会》），以及跨世代游戏（如《宝可梦传说 Z-A》和即将推出的《密特罗德究极 4 穿越未知》）。目前看来，任天堂似乎正释放信号：未来的游戏阵容或将更加侧重于 Switch 2 独占作品，而这很可能得益于新主机的巨大市场成功。

考虑到 Switch 1 已在市场上销售近十年、普及度极高，如此高比例的 Switch 2 用户由前代主机升级而来并不令人意外。值得注意的是，任天堂此次提供了更详细的用户迁移数据，显示其在 Switch 世代期间，每年吸引新用户的节奏相对均衡。

数据显示，购买 Switch 2 的用户中，最大群体是 2017 年 Switch 1 首发时的首批用户，但随后几年购入 Switch 1 的各年度用户群体规模也相差不大。

任天堂在简报中写道：“目前，84% 的 [Switch 2 用户] 是从 Nintendo Switch 升级而来。这一高比例表明，许多喜爱 Nintendo Switch 的消费者正在顺畅地过渡到 Nintendo Switch 2，使我们得以在平台迭代过程中持续维系与用户的关系。此外，若进一步分析这些迁移用户最初开始使用 Nintendo Switch 的时间，我们并未发现集中在某一特定时期的现象。自 2017 年 Switch 上市至 Switch 2 发布期间购入 Switch 的用户，正以较为均匀的节奏迁移到 Switch 2 平台。”

截至 2025 年 9 月 30 日，任天堂表示其年度活跃玩家总数已达 1.28 亿人，其中 3400 万为付费 Nintendo Switch Online 会员。此外，任天堂账户（Nintendo Account）注册总量已突破 4 亿。

早些时候任天堂宣布，Switch 2 全球销量已达 1036 万台。