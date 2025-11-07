据多家外媒报道，特斯拉在年度股东大会上披露，公司股东已投票通过一项针对CEO埃隆·马斯克的新薪酬方案，总额最高可达近1万亿美元。该方案将马斯克的薪酬与特斯拉的长期增长目标挂钩，获得超过75%的股东支持。

据悉，这项薪酬计划取代了此前被美国特拉华州法官推翻的2018年版本——当时的560亿美元方案被指缺乏充分披露。新方案规定，如果特斯拉市值在2035年前达到8.5万亿美元（约为当前的6倍），马斯克将获得公司额外12%的股份，使其持股比例升至约25%。分析人士指出，若目标达成，马斯克或将成为全球首位身价突破1万亿美元的企业家。

特斯拉董事长罗宾·丹霍姆（Robyn Denholm）曾警告称，若股东否决该方案，马斯克可能离开公司。马斯克本人也暗示，如果无法确保足够的持股控制权，他可能不会继续投入于特斯拉的机器人与自动驾驶等长期项目。他在会上表示：“非常感谢所有支持股东投票的人。我真的非常感激。”

不过，仍有部分大型机构股东投下反对票。挪威主权财富基金Norges Bank Investment Management表示，尽管认可马斯克的愿景和公司创造的价值，但对奖励规模过大、股权稀释及关键人物风险缺乏缓解措施表示担忧。