苹果在 iPhone 中引入卫星通信功能（如“通过卫星发送紧急 SOS”）已被证实在危急场景中极为有用。然而，尽管该功能在蜂窝信号缺失时极为实用，其服务范围和能力仍有进一步拓展与优化的空间。

据彭博社 Power On 通讯专栏报道，马克·古尔曼（Mark Gurman）披露了苹果正在研发的多项以卫星通信为核心的新功能，其中包括苹果计划扩展卫星连接功能的开放性，使其能被第三方应用程序调用。

据称，苹果将为此开发一套专用 API，供应用程序开发者集成使用。但需注意的是，并非所有苹果自研的卫星功能都将通过 API 向第三方开放。

现有“通过卫星发送信息”（Messages via Satellite）功能亦有望迎来升级。消息指出，苹果正尝试在该功能中加入图像传输支持，使其突破当前仅限纯文本消息的局限。

此外，苹果还正计划为苹果地图引入卫星连接功能，让用户在没有蜂窝网络或 Wi-Fi 的情况下也能进行导航。

据说连接建立流程也将得到优化。目前，用户需处于视野开阔、无遮挡的户外环境，并手动将 iPhone 大致对准可见卫星方向方可建立连接。而苹果的目标是实现更“自然的使用体验”，例如，允许 iPhone 在置于口袋或车内时仍可自动连接卫星，无需用户刻意调整设备朝向或手持姿势。

为加速推进上述规划，预计 2026 年发布的 iPhone 系列将更全面地支持 5G NTN（非地面网络，Non-Terrestrial Networks）技术，使地面蜂窝基站可通过卫星中继信号，从而大幅提升设备覆盖范围与网络韧性。

要将这些新功能中的大部分推向市场，需要对全球星（Globalstar）的卫星基础设施进行重大升级，而苹果为这些改进提供了资金支持。如果 SpaceX 最终收购全球星，这些增强功能的推出速度可能会比原本更快。但这样的交易也将迫使苹果重新思考其卫星服务的商业模式和长期战略。

苹果的策略是拥有一套核心功能并免费提供——从紧急求救信号到即将推出的增强功能，以此来推动 iPhone 的销售、鼓励用户升级并将用户留在其生态系统内。对于更高级的功能，苹果计划让客户直接向运营商、SpaceX 或其他卫星提供商付费。