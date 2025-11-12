在 State of Play Japan 活动上，索尼宣布将于 11 月 21 日起在日本发售一款仅限日语的 PlayStation 5 主机（数字版），售价 55000 日元（约 2540 元）。目前数字版 PS5 在日本的零售价为 72980 日元，这意味着新价格将降低近 25%。

索尼表示，这款机型是专为日本市场打造的全新 PS5 主机，它仅适用于系统语言和国家 / 地区均设置为“日语”的 PlayStation 账号。

该机配备了 825GB 固态硬盘，不带光驱，用户可单独购买光驱。此外，此款主机在外观设计上也进行了部分更新，主机和外壳均采用哑光材质。

索尼推出日本独占的新款 PS5 主机，与任天堂推出日语版 Nintendo Switch 2 的做法颇为相似。造成这种情况的原因可能有很多，例如日元贬值以及美国难以预测的关税政策——分析师曾怀疑美国关税政策也是任天堂 Switch 2 定价策略的考量因素之一。

今年早些时候，关税政策打乱了所有公司的计划，包括索尼——这家公司曾考虑在美国生产游戏主机。几个月后的 8 月，索尼将美国地区所有型号的 PlayStation 5（包括基础版、数字版和 Pro 版）价格上调了 50 美元。此前，索尼已在欧洲、英国、澳大利亚和新西兰地区上调了价格，而这并非 PlayStation 5 在本世代主机中首次涨价。

尽管价格上涨且经济形势不明朗，但 PS5 的销售数据依然亮眼；截至 9 月 30 日，其销量已超过 8400 万台。