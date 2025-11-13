前任天堂美国总裁兼首席运营官雷吉·菲尔斯-埃米（Reggie Fils-Aimé）昨天接受 The Game Business 采访，与主持人畅谈老东家，并聊及 Switch 系列游戏机的未来。

雷吉表示，他在任天堂任职超 15 年，曾见证过多款硬件产品上市，他对此表示：“我现在以一个普通粉丝的角度关注 Switch 2，这台主机是我自己掏钱买的，任天堂可没送我，当然我有时候也会带着批判性的眼光思考他们不同的商业机会”。

近几年来，玩家们围绕着 Switch 2 讨论的最大话题之一就是：这款主机能否成为一个适合第三方 3A 游戏的平台，作为参考，任天堂的游戏一向在自家平台上卖得最好，虽然初代 Switch 上也有部分第三方游戏畅销，但多数都是《乐高》、《我的世界》、《星露谷物语》这样的轻度作品。

虽然初代 Switch 上也有《刺客信条》等 3A 大作，但这些真正的高成本 3A 游戏往往在任天堂主机上表现平平，甚至在 Wii、DS 时代任天堂游戏机还被冠以“三坟机”（第三方坟墓）之称。

不过这次 Switch 2 游戏机在发售之初就迎来了一些重磅作品，有《赛博朋克 2077》、《刺客信条：影》、《最终幻想 7：重制版》等。

雷吉对此表示：“我认为这些游戏只要在 Switch 2 上运行良好、画面出色，就会有玩家买单。但可以肯定的是，任天堂永远不会把自己的产品定义成索尼 PS 的直接竞争者，这不是他们的基因，也不是他们看待商业的模式”。

他补充道：“任天堂在设计硬件时往往不追求最强的显卡或最新的处理器，而是寻求性能与效率的平衡，Switch 2 搭载的芯片性能其实很强大，但游戏厂商们适配时将面临中间层工具与第三方支持挑战”。

雷吉进一步解释了上述观点：“你看任天堂的开发者是有两把刷子的，他们可以把《塞尔达传说：王国之泪》这样的游戏体积压缩到同类作品的一半，任天堂如果把这种优化经验分享给第三方，让他们也能在 Switch 2 上带来表现优异的作品，即使硬件落后，也能让三方厂商取得成功”。

谈到“主机大战”时，雷吉表示：“我认为微软《光环》系列作品登陆 PS5 是个不错的宣传噱头，但这也反映过去那种‘三家纷争’时代已经结束，如今 Xbox 的核心业务其实是发行游戏，他们本质上也只是个做硬件的游戏发行商”。