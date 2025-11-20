动点出海获悉，总部位于新加坡的电力基础设施公司Amperesand已获得8000万美元A轮融资。

据了解，本次融资由Walden Catalyst Ventures与淡马锡联合领投，Industry Ventures、Acclimate Ventures和SG Growth Capital等新投资方加入，Xora Innovation、Material Impact、TDK Ventures和Foothill Ventures继续参投。

本轮资金将用于支持Amperesand在2026年部署30MW商用系统，并扩展其在美国与新加坡的工程和制造能力。公司表示，核心客户群将集中在对供电可靠性、供电上线速度以及高功率密度要求较高的超大规模AI数据中心。

Amperesand成立于2023年，源自新加坡南洋理工大学约八年的固态变压器研发工作。公司主打中压固态变压器（Medium Voltage Solid-State Transformer，MV SST）平台，旨在为AI数据中心、港区充电设施及其他关键电力场景提供更高电力密度和更快部署速度的供电方案。

据介绍，Amperesand的MV SST方案通过整合硬件、软件和控制系统，可减少供电系统占地并缩短安装时间。公司称，该平台可将电力基础设施占地减少80%以上，并将供电上线速度提升至传统方案的十分之一。

在商业化方面，Amperesand将于2026年初向新加坡PSA International交付首批商用设备，用于港区的关键充电试点。公司还已确定多个2026年商用试点，面向超大规模AI数据中心场景。

投资方表示，随着AI数据中心对高功率密度和快速供电接入的需求不断上升，Amperesand在产品化进展和关键性能指标上已达到商用部署条件，有望缓解当前数据中心供电扩张中的瓶颈。