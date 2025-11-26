据彭博社报道，得益于 iPhone 17 系列（不含 iPhone Air）的强劲销售势头，苹果 2025 年的 iPhone 出货量预计将达到 2.55 亿部，同比增长 10%，将超越三星登顶全球智能手机销量榜首。

彭博社援引市场调查机构 CounterPoint Research 的多份调查报告，揭示了苹果的强劲增长势头。数据显示，在 iPhone 17 上市后的首月，苹果在部分市场的销量增长了 22%，而同期整个手机市场却下滑了 2.7%。

另一份报告则显示，苹果在 10 月份的 iPhone 销量同比增长高达 37%，远超市场整体 8% 的增幅，显示出其强大的市场吸引力。

Counterpoint Research 预估苹果 2025 年全年的 iPhone 出货量将达到 2.55 亿部，相较于 2024 年的 2.318 亿部，同比增长 10%。这一增长将让苹果在全球智能手机市场的份额提升至 19.4%，位居所有手机厂商之首。与此同时，三星同期的出货量增长预计仅为 4.6%。

苹果的强劲增长并非空穴来风，其在中国及美国高端市场的表现为其登顶提供了坚实基础。Counterpoint 此前的报告显示，截至 2025 年 9 月，苹果在美国 T-Mobile 运营商渠道的 600 美元以上高端手机市场中，份额已从 2022 年的 72% 增长至 80%。

此外，在中国市场，苹果 iPhone 在 10 月份的销量占据了当月手机总销量的四分之一，同比增长高达 37%，其中 80% 的销量来自新款 iPhone 17 系列。

Counterpoint 分析师王阳（Yang Wang）认为，除了 iPhone 17 系列广受好评外，换机周期的拐点也是关键驱动因素，大量在新冠疫情期间购机的消费者如今正进入换机阶段。

此外，从 2023 年到 2025 年第二季度，全球售出了 3.58 亿部二手 iPhone。分析师指出，这庞大的用户群体在未来几年很可能升级到新款 iPhone，从而为苹果提供了持续的增长动力。

综合各项数据，Counterpoint Research 认为，苹果即将夺取全球智能手机市场的“王冠”，而长期以来的霸主三星将退居第二。