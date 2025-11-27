微交易已然深度嵌入游戏文化之中，去年，PC 游戏收入中有 58% 源自游戏内购。包括育碧在内的多家主流游戏发行商甚至宣称，微交易能够提升整体游戏体验。

尽管消费者对此兴趣浓厚，许多创作者仍坚决反对在游戏作品中采用微交易机制。然而，若参考美国娱乐软件协会（ESA）最新发布的研究数据，游戏内购显然已成定局，短期内难以撼动。

游戏内货币机制本身具有掠夺性，加之消费者对其趋之若鹜，微交易在未来相当长一段时间内恐将持续存在。

ESA 开展的调研显示，今年圣诞节期间，美国有 43% 的儿童向父母索要游戏内货币；在受访的 700 名儿童中，高达五分之三（即 60%）计划于节日季购买与游戏相关的产品。其中，近半数（约 49%）的消费支出直接或间接涉及游戏内货币或微交易项目。

值得注意的是，尽管数字媒体日益普及，实体游戏仍保持强劲需求：37% 的受访儿童明确表示希望获得实体版游戏光盘或卡带。

游戏主机同样跻身美国儿童圣诞愿望清单前三甲：超过四分之一（25% 以上）的受访儿童表示有意购买主机设备。

ESA 还发现，许多儿童将电子游戏视为增进家庭互动的重要方式，多数受访者表示，其对游戏的兴趣源于渴望借此与亲友建立更紧密的情感联结。

此外，ESA 亦面向成年人开展了问卷调查，结果显示：近三分之一（33%）的家长计划在今年圣诞节为子女购置游戏产品，包括主机设备及游戏内货币等。

鉴于公众对电子游戏的强烈需求，本年度节日季必将显著提振 PlayStation 5 与 Xbox Series 等主机的销量。而随着《GTA 6》定档于明年节日季发售，游戏产业有望迎来前所未有的营收高峰。