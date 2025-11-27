据《Business Times》报道，包括短租车平台Shariot在内、近期，共计9家新加坡汽车相关企业已向债权人发出通知，表示正在研究整体重组事宜。

据知情人士透露，这一企业群的债务规模约为1.8亿新元（约9.83亿元人民币），业务涉及租车、车辆销售、维修、汽车信贷环节，并已请求债权人在下一步方案明确之前暂缓采取追讨行动。

报道显示，这9家企业分别为Shariot、Autobahn Rent A Car、Shinsei Rent A Car、Bayfront Autohub、Hamilton Autohub、Hamilton Autobahn、RS Carz、Ah Tan Car Repairs和Hamilton Capital。其中，前三者从事汽车租赁业务；Bayfront Autohub、Hamilton Autohub、Hamilton Autobahn及RS Carz涉及汽车销售；Ah Tan Car Repairs为汽车维修厂；Hamilton Capital则从事汽车信贷业务。

报道指出，这些企业在业务运作上彼此依赖，构成一个关联度较高的运营网络。公开资料显示，它们成立于2012年至2020年之间（Shariot是最晚成立的成员）。而除合伙制实体RS Carz之外，其余公司均由Tan Boon Kee（Roy Tan）担任董事兼大股东，Sanjay Kumar Raj担任董事及小股东，两人也是RS Carz的共同所有者。

为推进重组评估，企业群已委任律师事务所Fervent Chambers协助处理。该所向债权人发出的信函称，相关公司正整理财务数据，将在安排方案、法院暂缓令等多种选项之间作进一步判断，并请求债权人暂缓采取法律程序、资产回收或发出法定要求等行动，以便在相对稳定的条件下制定可执行的重组方案。律所方面表示，目前正在审阅各项可能路径，暂不便进一步回应。

报道称，Shariot的经营情况尤其受到关注。该平台于2020年推出，以同点取还的短租模式进入市场，并曾以每小时1新元（约5.46元人民币）的价格吸引用户。其官网目前显示的起租价格已提升至每小时6.9新元（约37.67元人民币），覆盖约300个位置，但未披露最新车队规模。

最后，报道也指出，今年8月，新加坡本地短租车平台BlueSG宣布裁员并暂停营运，以准备进行业务调整。