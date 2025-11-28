据悉，社交平台Soul App已向港交所主板递交上市申请，并由中信证券担任本次上市的独家保荐人。

公司在文件中披露，将募资用于AI研发、全球化拓展、用户基础扩展、内容建设及一般企业用途。

股权结构方面，腾讯持有Soul App 49.9%的股份，其他主要股东包括米哈游、元生资本及五源资本。

财务数据显示，Soul在近三年保持收入增长，2022年至2024年营收分别为人民币16.67亿元、18.46亿元和22.11亿元；2025年前八个月收入为人民币16.83亿元。公司自2023年起实现盈利，2024年经调整利润为人民币3.37亿元，2025年前八个月为人民币2.86亿元，2024年经营活动现金流净额为人民币4.21亿元。

在用户规模方面，Soul App累计注册用户约3.9亿，2025年前八个月平均日活用户约1100万，其中超过78.7%为Z世代。用户日均使用时长超过50分钟，日均私聊消息量约75条，三个月留存率平均达80%。

第三方机构Frost & Sullivan指出，按平均DAU、人均日启动次数（20.1次）及30日新装留存率（23%）等指标计算，Soul在中国AI+沉浸式社交平台中排名第一。