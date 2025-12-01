据 EuroGamer 报道，在部分玩家声称发现《堡垒之夜》中存在 AI 生成图像后，该游戏的粉丝群体纷纷高呼“拒绝 AI 劣质内容”（No to AI slop）。

近日，Reddit 上一篇题为《对 AI 劣质内容说“不”—— 一家市值数十亿美元的公司完全有能力支持真正的艺术家创作真正的艺术》的帖子引发热议。玩家们在帖中分享了多张疑似由 AI 生成的游戏内素材，包括海报和喷漆图案，并有人提议发起抵制行动。

另一篇 Reddit 帖子则展示了一张游戏内的海报，画面中疑似是一只拥有九根脚趾的雪人（Yeti）。

一位不满的玩家表示：“我只希望 AI 用于那些拖慢开发进度的琐碎任务，而不是创意内容。企业当然希望把所有事情都交给 AI，这样就不用雇佣员工了。”

另有用户指出：“无论是否每位玩家都会看到或使用这些内容，都无法改变一个事实：生成式 AI 对环境有害、窃取艺术家作品，而且整体观感糟糕。尤其考虑到这张海报头部装饰完全是可选内容，这种做法纯粹就是懒惰。”

原帖作者补充道：“如果人们不集体抵制 AI 滥用，那么未来的游戏皮肤、音乐和其他内容质量大幅下滑也就不足为奇了，因为它们都是 AI 生成的。”

此次争议爆发之际，正值 Epic Games 首席执行官蒂姆·斯威尼（Tim Sweeney）几天前公开质疑“要求开发者披露游戏中是否使用生成式 AI”的做法“毫无意义”。

斯威尼此番言论是对一位前虚幻引擎（Unreal Engine）开发者社交媒体帖子的回应。该开发者在其动作捕捉工作中使用生成式 AI，并建议：“Steam 及其他数字发行平台应取消‘AI 制作’标签，这已经不重要了。”

斯威尼对此表示赞同：“‘AI 标签’在艺术展览中用于作者身份披露，或在数字内容授权市场中帮助买家了解版权状况是有意义的。但在游戏商店中却毫无必要，因为 AI 几乎将参与所有未来游戏的制作流程。”

顺带一提，《堡垒之夜》第六章终章上线时吸引了 1050 万玩家登录游戏，另有 300 万观众通过直播观看。为庆祝这一时刻，Epic 同步揭晓了第七章“太平洋突围”（Chapter 7: Pacific Break），公布了全新地图区域、玩法机制、“简易建造”（Simple Build）功能以及战斗通行证奖励内容。