尽管特斯拉今年推出了畅销车型 Model Y 的新版本，但仍难以阻止市场份额的流失，11 月其在欧洲几个主要市场的注册量同比大幅下降。

不过，11 月特斯拉在挪威和意大利的销量同比实现增长，在一定程度上抵消了其他市场的损失。

官方数据显示，11 月特斯拉在法国的注册量同比暴跌 58%，降至 1593 辆；在瑞典下降 59%，至 1466 辆；在丹麦下滑 49%，仅售出 534 辆；在荷兰减少 44%，至 1627 辆；在葡萄牙下降 47%，至 425 辆；在西班牙则微降 9%，至 1523 辆。

然而，在挪威，特斯拉注册量几乎增至三倍，达到 6215 辆，甚至在距年底尚有一个月的情况下就已打破该国年度销售纪录。意大利市场注册量同比增长 58%，达 1281 辆，但年初至今累计销量仍同比下降 28%。

数据显示，2025 年 1 月至 10 月，特斯拉在整个欧洲市场的份额已从去年同期的 2.4% 下滑至 1.6%。而就在 2023 年，其标志性车型 Model Y SUV 仍是欧洲乃至全球最畅销的车型。

分析指出，特斯拉在欧洲销量的放缓始于去年底，当时其首席执行官马斯克公开赞扬右翼政治人物，引发欧洲多地抗议活动。

今年 11 月，法国南部一家特斯拉经销店发生严重火灾，当地媒体报道称，检方已就此启动刑事调查。

尽管马斯克自辞去美国“政府效率部”职务后已减少政治言论，但特斯拉在欧洲的业务仍未见明显复苏。

业内分析师指出，欧洲电动车市场竞争日益激烈，尤其来自中国新势力品牌的冲击，加之特斯拉产品阵容老化，是导致其表现疲软的重要原因。

消费者情绪亦有所转弱。据路透社获取的一份由数据咨询公司 Escalent 发布的研究报告显示，在欧洲五大汽车市场受访消费者中，有 38% 认为特斯拉的品牌新鲜感已逐渐消退，并在设计、品质和情感吸引力方面落后于竞争对手。

此外，越来越多的欧洲消费者正转向混合动力车型而非纯电动车。法国汽车工业联盟（PFA）表示，这一趋势正在加速。

以中国电动车企比亚迪为例，其同时销售混动及插电式混动车型，11 月在意大利销量飙升至 3526 辆；在西班牙销量同比增长 268%，达 2934 辆；在荷兰销量增长 65%，至 570 辆，均创下其在各国的历史单月新高。

今年，马斯克将大量精力投入特斯拉的人形机器人项目，并推动股东批准其高达 1 万亿美元的薪酬方案。与此同时，特斯拉也试图通过年初推出的改款 Model Y 赢回消费者。然而，Model Y 在瑞典销量同比骤降 67%，在荷兰下降 62%，在葡萄牙下滑 55%，在意大利减少 44%，在丹麦更是暴跌 74%。仅在挪威表现亮眼，销量同比增长 19%，达 3648 辆。