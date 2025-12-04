詹姆斯·卡梅隆希望全球观众在《阿凡达：火与烬》上映前明确知晓：这部续集的制作过程中未使用任何生成式人工智能（AI）技术。在接受采访时，这位奥斯卡获奖导演表示，他之所以公开澄清此事，并非出于对生成式 AI 的敌意，而是因为不希望人们误以为《阿凡达》系列角色是通过 AI 而非真实人类演员借助动作捕捉（performance capture）技术呈现的。

“我对生成式 AI 并不持否定态度，”卡梅隆说道，“我只是想强调，《阿凡达》系列电影从未使用这项技术。我们尊重并颂扬演员，我们不会用 AI 取代演员。这个问题终将找到自己的平衡点。我认为好莱坞会对此进行自我规范，我们会找到出路。但前提是，作为艺术家，我们必须存在。因此，真正让我担忧的，不是那些具体争议，而是大型 AI 对人类创作者构成的存在性威胁。”

卡梅隆始终坚定地站在真人表演一边。上个月他在接受 CBS《周日晨间》（Sunday Morning）节目采访时称，如今生成式 AI 竟能凭空创造出虚拟演员登上银幕，这“太可怕了”。

“现在有了生成式 AI，它们可以凭空捏造一个角色，甚至捏造一个演员，仅凭一段文字提示词就能从零开始生成一场表演，”他说，“这简直太可怕了。”

不过，卡梅隆并非全盘否定 AI 在好莱坞的应用。2024 年 9 月，他宣布加入 Stability AI 公司董事会，该公司正是文本生成图像模型 Stable Diffusion 的开发者。今年早些时候，在“Boz to the Future”播客节目中，卡梅隆解释了自己对 AI 的兴趣所在：他认为未来大片制作的关键在于“将视觉特效（VFX）成本削减一半”。他坦承正在积极探索如何负责任地将 AI 融入 VFX 工作流程。

“如果我们还想继续看到我一直以来热爱、喜欢制作并愿意走进影院观看的电影，比如《沙丘》《沙丘 2》，或者我自己的作品，以及其他那些特效密集、CG 含量极高的大片，我们就必须想办法把制作成本砍掉一半，”他当时表示，“但这并不是要裁掉一半特效公司的员工，而是要让他们的单镜头制作速度翻倍，从而加快整体节奏、缩短制作周期，让艺术家们能更快投入到下一个精彩项目中去。这才是我对 AI 应用的愿景。”

在卡梅隆看来，AI 与好莱坞的结合点应限于后期制作环节，而非实际的拍摄与创作过程。在接受 CTV 新闻采访时，他对 AI 能否写出“好故事”、进而取代编剧表示怀疑。

卡梅隆指出：“我个人不相信一个没有肉身的‘思维’，仅仅通过复述其他有血有肉之人关于人生、爱情、谎言、恐惧和死亡的经验，再把这些内容拼凑成一堆文字沙拉后吐出来，这样的东西永远无法真正打动观众。要写出能触动人心的故事，你必须是人。据我所知，目前根本没人认真考虑让 AI 来写剧本。”

《阿凡达：火与烬》将于 12 月 19 日上映。