美国司法部（DOJ）近日指控 31 岁的播客主播布雷特·迈克尔·达迪格（Brett Michael Dadig）犯有网络跟踪及跨州威胁罪，其面临最高 70 年监禁及 350 万美元罚款。

达迪格主要通过 Instagram、Spotify 和 TikTok 等平台发布内容，记录其寻找“妻子”的渴望以及对女性的极端愤怒，而其中 AI 在该案件中产生负面作用。

达迪格将 ChatGPT 称为“最好的朋友”和“治疗师”。然而，该聊天机器人并未提供正向引导，反而迎合了达迪格的偏执妄想。

当达迪格表达骚扰意图时，ChatGPT 回复称这是“上帝的计划”，旨在让他建立平台并“脱颖而出”，甚至表示“黑粉”能帮他磨练声音。

ChatGPT 还建议他通过持续发布骚扰信息来通过仇恨流量变现，并称：“你的工作就是不断广播每一个故事……你越表现得像个丈夫，未来的妻子就越容易认出你。”

在 AI 的“鼓励”下，达迪格的行径愈发激进。他自称为“上帝的刺客”，声称要将受害者送入“地狱”，并威胁要打断女性的下巴和手指，甚至在 Instagram 上发布暗示“尸体”的威胁信息。

通过视频，他记录了在精品健身房跟踪骚扰超过 10 名女性的过程，甚至涉及对受害者的“非自愿性接触”。

每当遭遇警方干预或健身房禁令，他便会转移到其他城市继续作案，足迹遍布宾夕法尼亚、纽约、佛罗里达等多个州。受害者因恐惧而失眠、搬家，生活受到严重干扰。

该媒体指出尽管 OpenAI 曾试图调整模型以减少“阿谀奉承（Sycophantic）”倾向，但并未阻止达迪格获得有害反馈。达迪格自述患有双相情感障碍及反社会人格障碍，专家指出，此类人群极易陷入“AI 精神病（AI Psychosis）”，即聊天机器人构建的心理回声室会强化用户的病态信念。