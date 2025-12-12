据彭博社报道，微软消费者生成式 AI 主管穆斯塔法·苏莱曼强调，要推动一种“符合人类利益”的超级智能，并承诺如果出现危及人类的结果，就会立刻停止。

苏莱曼在《The Mishal Husain Show》节目中表示，公司绝不会继续推动任何可能脱离控制的系统，这种观点本应是行业常识，但目前仍属少见。

去年年初，微软收购了苏莱曼的初创公司 Inflection AI 的知识产权和大部分员工。之后，苏莱曼加入微软。

此前，微软的大部分 AI 工具主要依赖 OpenAI，而在苏莱曼入职后，微软便开始责成其开发能够与业内最佳产品相媲美的产品。

在 10 月微软与 OpenAI 的合作重新调整之前，合同曾限制微软不得推进通用人工智能（AGI）或超级智能。苏莱曼表示，微软当年为了能使用 OpenAI 的最新成果而放弃了相关权利，并长期负责为 OpenAI 建设数据中心。

苏莱曼说，现在的 OpenAI 能与软银、甲骨文等企业合作建设数据中心，规模已经超过微软当初为其建造的程度，“因此，作为回报，我们现在有权开发我们自己的 AI。”

他坦言，过去的一年半里，微软持续专注于通用 AI 研究，直到现在能够探索“可能在所有任务上超越人类”的技术，对微软来说，是个转变。

苏莱曼在上月的博客宣布正式启动超级智能计划，并强调微软相信唯有将系统设计为服务人类才能确保成功。

当前，OpenAI、Anthropic PBC 等机构也标榜建设更安全、造福人类的 AI，而苏莱曼认为，微软的目标具有独到之处。

谈及竞争对手时，苏莱曼选择不点名，并表示每家机构都有自己的立场与做法。“每个人都必须决定他们的立场和运作方式，我不想评判他们现在的运作方式，我没有看到任何大规模的群体伤害的证据。”