动点出海获悉，总部位于新加坡的数字供应链融资平台Validus已宣布完成3000万美元的D轮融资。

据了解，本轮融资由马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah Nasional）领投。针对本次资金用途，Validus表示，新资金将专门用于推动公司在印度尼西亚和泰国这两个核心市场的战略增长。

值得一提的是，今年4月，Validus刚刚将其新加坡业务出售给了Grab旗下的数字银行GXS。而根据规划，Validus的目标是在未来三年内，将其在印尼和泰国的贷款规模扩大一倍——Validus称，相较于已剥离的新加坡市场，这两个市场在供应链融资领域仍存在巨大的未开发潜力。

Validus成立于2015年，定位为东盟地区的中小企业借贷平台。在业务模式上，Validus采用垂直整合的借贷生态系统，涵盖核心企业主导的供应链融资模型、数据驱动的信贷分析，以及面向机构参与者的市场框架。

据公司披露的数据，截至目前，Validus已累计向中小企业发放超50亿美元贷款。此外，其印尼业务已连续三年实现盈利。

从市场格局来看，声明指出，当前，印尼和泰国在供应链融资领域拥有合计约460亿美元的市场机会。Validus认为，这一领域目前尚缺乏成熟且具公信力的金融科技巨头占据主导地位，这为公司的扩张提供了空间。