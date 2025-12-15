据 Dealsite 报道，苹果将在 2027 年推出 iPhone 20，直接跳过 iPhone 19 这一命名，致敬初代 iPhone 诞生 20 周年。

据报道，这台手机预计在 2027 第三季度发布，采用“真全面屏”设计，机身正面不再有任何可见开孔。

最新消息显示，苹果可能更进一步，为 iPhone 20 采用四曲面弯折设计，机身的四个边角全部弯折，意味着原本位于边框区域的面板电路需要一并弯折，与目前的行业方案有本质区别。

同时，苹果还需要改进防止 OLED 面板受潮的薄膜封装技术（TFE），将这一层薄膜变得更薄，还得将前置摄像头、原深感测相机等组件放置在屏幕下方才能实现“真全面屏”设计。

业内人士透露，LG Display（乐金显示）近期已着手准备 iPhone 20 的量产面板，正在向部分设备厂商下订单，市场上还传出，LG Display 为这台手机的研发投入 4000 亿韩元。

由于“四曲弯折屏”与现有工艺差异较大，LG Display 需要对生产线进行大幅调整，市场上也有消息传出，LG Display 已从苹果方面获得十余条产线配额，同时苹果早在 2023 年就要求三星和 LG Display 开发真全面屏 iPhone 的面板技术。

与 LG Display 的积极布局相比，三星在 iPhone 20 的布局相对低调，一位行业人士表示：“在设备厂商之间几乎听不到三星投资 iPhone 20，虽然是否有投资尚不明确，但三星整体给人的感觉就是相当保守”。

对此，业内分析认为，三星谨慎的态度主要是出于独家供应 iPhone Fold 面板考虑。

