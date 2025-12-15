彭博社记者马克·古尔曼此前透露，苹果正在调整其智能眼镜产品路线图，计划于 2026 年发布、2027 年发售首款 Apple Glass，缺少 AR 显示屏，可实现电话、响应 Siri 语音指令及拍照等核心功能，定位智能穿戴配件而非独立设备。

根据 EBN 的说法，这款眼镜很可能会采用 Apple Watch 同款的 SiP（系统级封装）芯片，配备多颗摄像头，与 iPhone 连接时具备 AI 功能。

作为参考，苹果目前最新的 SiP 芯片是 S10，搭载双核 CPU，集成 4 核 NPU（神经网络引擎），虽然性能无法与当代 A 系列芯片匹敌，但仍能达到旧款 iPhone 芯片的水准，因此 Apple Watch S 系列芯片被认为是 Apple Glass 的理想选择。

同时消息源指出，S10 芯片最大的优势是低功耗特性，具备充足计算能力的同时显著降低功耗，有望让产品实现全天使用。

参数方面，这款眼镜将保持极致轻量化，电池容量预计控制在 800mAh 以下，有望实现多摄像头画面处理、唤醒并控制 Siri 和 AI 功能等。

结合此前消息，苹果首款智能眼镜将内置扬声器，支持音乐播放，同时支持语音控制功能，还可能集成健康监测相关功能。

题图经由 AI 制作