汽车行业向电动汽车（EV）的转型从未被预期会一帆风顺，但近期消费者态度的转变表明，这一转型所遭遇的阻力可能比原先预想的更大。最新研究显示，越来越多购车者正重新倾向于选择内燃机汽车，这在一定程度上逆转了电动汽车近年来积累的发展势头。

安永（EY）近期发布的报告指出，全球范围内的电动汽车普及速度正在放缓，部分原因在于政策环境的变化，尤其是美国近期出台的相关措施。

在计划未来 24 个月内购买新车或二手车的消费者中，约有一半表示有意购买内燃机车型。这一比例较上一年度上升了 13 个百分点，反映出消费者偏好的急剧转向。

该研究还得出其他令人意外的结论。安永报告同时指出，无论是新车还是二手车买家，对纯电动汽车的偏好已下降 10 个百分点，目前整体仅占 14%。

混合动力车型的前景同样不容乐观，消费者对该类车型的兴趣下降了 5 个百分点，目前仅为 16%。此外，在仍考虑购买电动汽车的人群中，超过三分之一（36%）表示正在重新评估购车决定，或计划推迟购买，其中地缘政治局势被视为主要影响因素。

这一趋势有可能持续下去。特朗普总统第二任期开始尚不足一年，多项有利于内燃机汽车的政策调整已经落地，预计将在未来几年对消费者行为和汽车制造商的生产策略产生深远影响。

本月早些时候，特朗普政府正式放宽了企业平均燃油经济性（CAFE）标准，为车企生产更多内燃机车型打开了政策空间。汽车制造商辩称，此举更贴近真实的市场需求，并指出美国消费者总体上仍更青睐传统燃油车而非电动汽车。

欧洲也正经历类似的政策再平衡。两年前，欧盟曾宣布计划自 2035 年起全面禁止销售新的内燃机汽车。然而，这项禁令如今似乎越来越可能被放宽，允许混合动力车型以及使用电子燃料（e-fuels）的内燃机汽车在 2035 年后继续销售。这一调整无疑将对整个欧洲地区的电动汽车销量产生重大影响。