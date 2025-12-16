越南电商行业正在快速发展，但这种速度可能并不均衡。

消费研究机构Milieu Insight近期发布的一份报告显示，受当地年轻群体推动，越南电商卖家的业务规模迅速扩大。调查发现，近三分之一的越南在线卖家目前每月处理超过100份订单，这一比例远高于22%的区域平均水平。

报告也进一步指出，这种高速增长主要由年轻群体驱动。数据显示，33%的卖家年龄在18至24岁之间，而区域平均水平为27%。同时，74%的卖家涉足在线业务的时间不满两年。

这种由青年主导的势头，正在使越南确立其作为东南亚最年轻电商市场的地位。然而，在业务量激增的同时，卖家面临着生态系统配套不足带来的多重压力。

报告称，运营成本（55%）、全球竞争（45%）、政策不确定性（40%）以及物流挑战（33%）被列为威胁长期可持续性的主要因素。

再把目光转移到基础设施层面，物流服务的不稳定性是“生态系统滞后”的具体体现。近半数卖家报告了延误（48%）以及包裹丢失或损坏（48%）的情况，42%面临不可预测的运输成本。对此，85%的卖家认为平台应确保第三方物流提供商符合速度和可靠性标准，并对未达标的情况负责。

在平台使用与依赖度方面，越南卖家高度依赖Shopee（78%）和TikTok Shop（66%）等平台，仅有6%运营独立网站。虽然平台工具降低了准入门槛，但工具的有效性仍存疑。数据显示，仅有五分之一的卖家认为分析工具真正有用，近八成卖家呼吁平台提供更深入的指导和支持，而不仅仅是功能层面的接入。

此外，竞争环境的加剧也考验着这一生态系统的承受力。80%的受访者表示面临来自外国竞争对手的“高或极高”压力，其中价格压缩（51%）和平台曝光率下降（49%）是主要担忧。为此，半数卖家呼吁针对性的税收减免，并希望政策制定者加强对不公平外国商业行为的执法。

展望未来，报告总结道，越南电商行业拥有庞大的年轻卖家基础和不断增长的数字基础设施，但若要将当前的活力转化为持久的韧性，必须解决生态系统跟不上增长步伐的问题。这需要平台、政策制定者和卖家共同投入，建立更具价值的合作伙伴关系，包括透明的投资回报率、可靠的物流以及能够带来可衡量商业成果的平台项目。