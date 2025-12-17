据 The Information 报道，苹果计划大幅扩展其智能手机产品线，到 2027 年秋季，将至少推出七款新机型，较当前的五款 iPhone 显著增加。

考虑到苹果在 2007 年推出了初代 iPhone，2017 年推出了重大设计变更的 iPhone X，苹果在 2027 年势必会带来另一款革新式的 iPhone。

今年，苹果 iPhone 系列已经推出的新机包括 iPhone 16e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 以及全新的超薄机型 iPhone Air。

按照现有爆料，苹果 2026 年上半年将推出 iPhone 17e，下半年推出 iPhone 18 Pro、 iPhone 18 Pro Max 以及不确定命名的折叠屏机型。

2027 年预计将推出 iPhone 18、iPhone 18e、iPhone 19 Pro、 iPhone 19 Pro Max、iPhone Air 2、iPhone 19 Fold、iPhone 20 周年纪念版。

结合此前传闻，20 周年纪念款 iPhone 有望将采用颠覆性设计，例如配备一块完全无边框并向四周弯曲的四曲面显示屏，届时配合影像系统的重大突破，将使其成为一款里程碑式的产品。

首先，苹果会在明年春季推出 iPhone 17e，这一点毋庸置疑。该机型相当于是对 iPhone 16e 的一次“小迭代”，升级苹果最新 C1X 调制解调器。报道提到，iPhone 17e 将配备玻璃后盖，以支持无线充电，这是部分消费者在 iPhone 16e 上“最为怀念的功能之一”。不过，iPhone 16e 实际上已经支持无线充电并使用玻璃后盖，仅缺少 MagSafe 支持。

2026 年秋季，苹果还将发布 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max。这两款高端机型预计首次引入屏下 Face ID 传感器，前置摄像头将被移至屏幕左上角；影像方面则至少有一颗摄像头将采用机械可变光圈设计，从而在暗光条件下获得更高进光量，同时减少白天拍摄时的过曝情况；其外观整体将与现有 Pro 系列保持相似风格。

在内部设计方面，iPhone 18 Pro 系列将采用台积电的新型芯片封装技术，使内存芯片更靠近核心处理器，以提升整体性能和能效表现。

同样计划在 2026 年秋季亮相的，还有备受关注的折叠屏新机。该机型在展开状态下的屏幕比例接近 iPad，屏幕尺寸约为 7.7 英寸；折叠后约为 5.3 英寸。报道指出，展开后的机身将“横向宽于纵向高”，但也有项目相关人士提醒，显示尺寸仍可能在最终量产前调整。

The Information 还提到，在折叠屏 iPhone 的研发和试产过程中，苹果在显示屏环节遇到了较高的缺陷率，但消息人士认为这一情况在当前阶段“属于正常现象”。该机型的前置自拍摄像头将位于屏幕左上角，并与光线、距离等传感器集成在一起。

等到 2027 年春季，苹果将推出 iPhone 18 标准版，同样属于“小迭代”机型，该版本将取消此前相机控制上的触觉反馈和触控感应功能。同时，苹果还将发布 iPhone 18e。目前关于这款新入门机型的细节信息较少，仅确认将延续上一代的无线充电功能。

报道还提到，iPhone Air 2 仍在研发中，计划于 2027 年春季推出。由于第一代 iPhone Air 销量表现不佳，苹果已“推翻重来”重新设计该产品，并正在考虑增加第二颗摄像头，同时通过下调价格来提升市场竞争力。

相对于之前关于 iPhone 20 周年纪念版的爆料，报道进一步指出，该机型将在正反两面及四条边采用曲面屏设计，实现几乎无黑边的显示效果；机身边缘仅保留一圈狭窄的金属中框，用于安置按键；前置摄像头也将被置于屏下，使其成为首款实现真正无开孔、全面屏显示的 iPhone。