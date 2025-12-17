动点出海获悉，总部位于新加坡的海事电气化初创公司Pyxis已宣布在首轮关账中筹集了1300万新元。据悉，本轮增长融资的目标总额为1800万新元。

本轮融资获得了Shift4Good、Motion Ventures以及SG Growth Capital的持续注资，日本航运巨头商船三井（MOL）也通过其企业风投部门MOL PLUS进行了战略参投。除股权融资外，Pyxis还获得了华侨银行（OCBC）提供的绿色债务融资。

针对本轮融资的用途，Pyxis表示，新资金将主要用于扩大电动船舶的制造产能，加速超快充电基础设施的铺设，并进一步推进其能源与船舶管理平台的开发，以满足新加坡、日本及新兴东盟市场的需求。

Pyxis是一家专注于海事电气化的科技初创公司，致力于推动沿海交通向更清洁、智能的全电动模式转型。公司主要开发电动港口船舶及其配套的能源生态系统，其核心技术包括专有的“Electra”管理平台。据介绍，该平台具备实时监控和预测性维护功能，能够通过降低燃料和维护费用，显著减少船舶运营的总拥有成本。

在商业化进展方面，Pyxis目前已在区域内锁定了17份电动船舶订单。公司计划于2026年初推出面向高端市场的豪华电动船型Pyxis L，主要服务于私人包租和高端客运场景。在基础设施端，公司目前已部署两个充电点，并计划于2026年第一季度上线一个新的300kW充电站。

作为背景，目前亚洲地区运营着超过7万艘沿海和港口船舶。其中，新加坡作为全球枢纽，正计划推动约1600艘港口船舶向电动或低碳替代方案转型。