据彭博社报道，Uber 表示将与百度合作，在英国开展无人驾驶网约车试点项目。此前，美国自动驾驶技术公司 Waymo 已于本月在伦敦启动了相关测试。

优步于当地时间周一宣布，2026 年上半年将在伦敦启动一项使用百度 Apollo Go RT6 自动驾驶出租车的试点项目，预计明年年底前可在该市正式投入服务。

全球无人驾驶网约车的推广进程正在提速，百度、文远知行等中国企业，以及谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Waymo 均处于行业领跑地位。优步与文远知行已在阿布扎比推出无人驾驶运营服务，并计划向中东其他地区拓展；百度则正在阿布扎比、迪拜及瑞士三地开展试点测试。

优步于 2020 年终止了自动驾驶技术的内部研发，转而选择与多家无人驾驶网约车企业达成合作。优步首席执行官达拉·科斯罗萨西本月在接受彭博电视台采访时表示，公司计划在明年年底前，在超过 10 个市场推出无人驾驶服务。

其他网约车平台也采取了类似的战略布局。Lyft 已与百度签约，将在欧洲推出无人驾驶网约车服务；东南亚网约车平台 Grab 则与文远知行、Momenta 等中国企业建立了合作关系。

目前，无人驾驶网约车商业模式的盈利前景尚不明朗。小马智行、文远知行等已上市企业，即便通过股权融资募集了资金，当前仍处于亏损状态。