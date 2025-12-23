MBSB Research在近期发布的一份研究报告中指出，马来西亚电动汽车市场保持着强劲扩张势头。

报告称，在车型阵容扩大以及消费者赶在年底整车进口税收优惠到期前加速购车的驱动下，今年前九个月的纯电电动汽车销量跃升至20167辆，同比增幅高达102.6%。这一增长得益于比亚迪Seal 6、小鹏G6、腾势D9以及iCar03等新车型的密集上市，极大地丰富了消费者的选择。

混动汽车的表现同样稳健。报告数据显示，同期该类别销量达到27616辆，同比增长20.5%。这表明涵盖纯电与混动类型的新能源车市场已成为增长的核心引擎。

此外，报告也引用了国家目标作为参照。马来西亚政府致力于到2030年将新能源车销量占比提升至年度总行业销量的20%。尽管目前的市场渗透率已从2024年的5%提升至7%，但距离这一长期愿景仍有差距。Nomura Research认为，考虑到基础设施的建设进度以及新汽油补贴机制可能对中低收入群体购车偏好产生的影响，这一转型过程预计将是渐进式的。

在产业链布局方面，本地组装（CKD）已明确成为各大车企的战略重心。得益于政府延长至2027年底的本地组装税收激励，一系列投资承诺正加速落地。上汽集团计划于2026年第一季度在柔佛Pagoh组装MG车型；比亚迪位于Tanjung Malim的工厂以及小鹏汽车的生产线也预计在同年下半年启动；此外，零跑汽车与奇瑞也在积极推进其本地化生产计划。

与此同时，本土竞争格局也在加剧，且呈现出显著的分化态势。Proton已启动e.MAS 7的组装，目前已售出逾7400辆；其计划在2026年第一季度投产的e.MAS 5凭借65800至69800令吉（约合人民币10.8万元至11.5万元）的亲民定价，已成功收获10000张订单。相比之下，Perodua新推出的QV-E起售价高达80000令吉（约合人民币13.2万元），Ta Securities分析指出这一价格对于大众市场而言偏高，可能面临更严峻的销售挑战。

再把目光转移到价格政策，2025年底整车进口税收豁免的到期成为市场最大的不确定因素。CGS International警告称，随着关税恢复，完全依赖进口的电动车价格可能上涨30%至100%。Ta Securities也表达了类似担忧，认为价格冲击可能放缓电动车的普及速度，尤其是对于高端豪华细分市场，其销量或将面临大幅回调。

然而，在这一增长预期下，基础设施的短板仍需补齐。截至9月，全马来西亚已安装约5149个公共充电桩，这与年底10000个的初始目标仍有较大差距。Nomura Research补充道，高昂的安装成本和漫长的审批流程，依然是阻碍电动车快速普及的关键障碍。

展望未来，多家机构总结道，尽管2026年汽车行业的利润率可能因竞争加剧和税务恢复而承压，但市场动态已发生根本性转变。随着新势力与本土品牌的激烈博弈，以及从单纯贸易向本地制造的深度转型，马来西亚电动车市场正从政策驱动的爆发期迈向以产业链能力为核心的深水区。