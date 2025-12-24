资金规模： 3.28亿美元（21笔交易），同比+204.25%，环比+21.91%。

退出情况：4起并购，0起IPO。

根据市场情报平台Tracxn发布的最新数据，今年11月，东南亚创投市场迎来强劲反弹，共完成21笔融资，总额达3.28亿美元。这一数字较10月的2.691亿美元环比增长21.91%，较2024年同期的1.078亿美元更是同比大幅激增204.25%。

报告指出，这一显著的增长数据标志着区域资本部署在经历调整后出现急剧回升，也是今年以来最强劲的融资峰值之一。

从融资阶段来看，市场风向出现了结构性变化。与此前市场往往侧重后期防御不同，11月早期融资表现最为活跃，占据总融资额的49.8%，成为资本布局的绝对重点；后期融资贡献了44.2%，保持稳健；种子轮则占余下的6.0%。

在大型交易方面，11月虽无过亿美元的超大额融资，但中后期头部项目吸金能力依然强劲。新加坡深科技公司Amperesand以8000万美元成为当月最大一笔交易；其次是泰国保险科技公司Roojai，完成6000万美元融资。其他值得关注的交易还包括Video Rebirth（5000万美元）、Olares（4500万美元）以及印尼的Moladin（3500万美元），反映出资金在深科技、金融科技与汽车服务赛道间的多元化配置。

与此同时，退出市场保持了一定的活跃度。同期内共录得3起收购交易，但科技IPO市场依旧处于静默状态。典型案例包括Linktr.ee收购Fingertip.com，以及Cove收购Casa Mia Coliving。这表明在IPO窗口尚未完全打开的情况下，战略性并购仍是企业寻求退出的主要路径，退出环境虽无大爆发但保持了良性的流动性。

从地域分布看，新加坡继续巩固其区域中心地位，单月吸纳资金2.047亿美元，占总融资额的62%以上，显示出极强的虹吸效应。泰国曼谷凭借Roojai的大额融资位列第二，总额达6000万美元；印尼雅加达以3500万美元排名第三。值得注意的是，马来西亚市场本月表现不俗，吉隆坡与八打灵再也合计贡献了2500万美元。

在投资者层面，私募股权与后期VC主导了大额交易，如淡马锡与Walden Catalyst联手押注Amperesand，Asia Partners与Apis Partners则继续加码金融科技赛道，投资了Roojai。而在活跃的早期与种子轮市场，孵化器与加速器表现抢眼，500 Global本月连续投资了Transcelestial和LightSpeed Photonics，Sunway Innovations Labs与Google for Startups则分别支持了马来西亚的Paywatch与FeedMe。

整体来看，11月期间，东南亚投融资活动呈现出总量井喷、早期领跑、新加坡独大的特征。Tracxn认为，尽管IPO市场暂缺席，但同比翻倍的增长数据、活跃的跨国并购以及谷歌、淡马锡等巨头的持续注资，向市场传递了明确的积极复苏信号。