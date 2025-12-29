科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.12.22-2025.12.28）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：印尼拟于明年取消整车进口激励，若未达本地化标准电动车价格恐涨70%；越南数字技术产业营收预计增至1980亿美元，主要得益于硬件出口激增；网络安全机构警告马来西亚正步入“AI诈骗新时代”，钓鱼攻击成最大威胁；Indosat组建合资公司整合光纤资产，出行平台inDrive获准在大马继续运营；此外，数据指出AI硬件需求正持续拉动泰国出口增长，而大马电动车市场重心则加速向本地组装转型。

资本市场方面，上周暂无初创公司融资动向，但据报告指出，东南亚11月创投融资总额同比激增2倍，创下年内新高。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

70%

印尼拟取消整车进口激励，若不满足本地化要求，明年电动车价格恐上涨70%。

动向

inDrive获准继续在大马运营：美国出行平台inDrive宣布，已成功通过马来西亚陆路公共交通机构（APAD）为期三个月的许可审查，正式确立其在马继续运营的资格。公司承诺将通过优化司机入职流程、加强文件审核及内部审计来巩固合规性，并依托inDrive学院等项目深化本地投入。

Indosat携手Arsari与Northstar组建合资公司，共建印尼独立光纤平台：Indosat Ooredoo Hutchison与Arsari Group及Northstar Group签署协议，组建合资企业FiberCo以整合并运营全长逾8.6万公里的光纤资产。该平台计划采用“开放接入”模式向所有电信服务商提供批发服务，重点在于构建覆盖爪哇岛及外岛地区的数字基础设施。通过这一合作，Indosat计划剥离资产以转型为轻资产运营模式并聚焦AI业务，三方旨在通过共享基础设施提升印尼的网络互联互通水平。

印尼拟于明年取消CBU电动车进口激励，或致价格上涨70%：据印尼官员指出，针对整车进口（CBU）电动车的关税豁免及增值税优惠计划于2026年停止，届时关税将恢复至50%并加征奢侈品税。该国工业部强调，2026年起，电动车企需满足40%的本地内容要求（TKDN），这意味着厂商必须从进口模式转向本地组装（CKD）以避免高额税负。若激励如期撤销，叠加12%的增值税后，未达标的进口车型将面临约70%的潜在价格涨幅。

越南数字技术25年营收预计增至1980亿美元：据越南官方数据，2025年，该国数字技术产业总营收同比增长26%，至1980亿美元。据悉，这主要得益于硬件与电子产品出口激增35%至1780亿美元，以及运营中的数字技术企业数量增长10%至80052家。此外，报道也指出，该行业全年对越南的GDP贡献达近410亿美元。

趋势

纯电销量翻倍、混动更受欢迎、本地组装提速···大马电动汽车市场格局生变：MBSB Research等机构报告指出，受税收优惠即将到期及新车型密集上市驱动，马来西亚电动车市场保持强劲扩张，今年前九个月纯电销量同比翻倍，虽渗透率升至7%，但距国家长期目标仍有差距且充电设施建设滞后；面对2025年底整车进口关税恢复可能引发的价格冲击，行业重心正加速向本地组装（CKD）转移，上汽、比亚迪等外资与Proton等本土品牌在定价策略与产能布局上竞争加剧，标志着该市场正从政策驱动的贸易爆发期迈向以本土制造能力为核心的深度转型阶段。

报告：马来西亚正在步入AI诈骗新时代：网络安全解决方案提供商ESET在近期发布的报告中强调，当前，马来西亚正在步入一个由AI驱动的社会工程攻击新时代。根据该机构的数据，在24年12月至25年5月的六个月间，网络钓鱼攻击占据了当地所有检测威胁的37%，成为最主要的网络安全风险。

创年内高峰，东南亚11月科技融资同比激增2倍：根据市场情报平台Tracxn发布的最新数据，今年11月，东南亚创投市场迎来强劲反弹，共完成21笔融资，总额达3.28亿美元。这一数字较10月的2.691亿美元环比增长21.91%，较2024年同期的1.078亿美元更是同比大幅激增204.25%。

报告：大马科技业明年一季度有望维持上升趋势：Kenanga Research在近期发布的一份报告中指出，受益于全球半导体市场向万亿美元规模迈进及前道工序（WFE）资本支出的持续增长，马来西亚科技行业在2026年第一季度将保持上升周期，利好本地前道工序受益者。然而，机构对2026年上半年的信心有所回落，警示潜在下行风险：包括AI变现不及预期可能引发的资本流动冲击、存储芯片供应紧张推高成本从而抑制智能手机与PC需求，以及Nexperia事件持续带来的汽车供应链不确定性。

电子与AI相关需求带动泰国11月出口增长：据泰国商业部（TPSO）数据，泰国11月出口同比增长7.1%至274.45亿美元，连续第17个月保持扩张，其核心动力源于全球计算机周期的上行及人工智能技术的普及。数据显示，工业产品出口增长12.2%，其中计算机及零部件、印刷电路板、电子变压器等科技硬件表现突出，成为拉动整体出口的关键因素。官方指出，尽管面临部分传统行业下行压力，但数字技术领域的持续需求预计将继续支撑2025年全年出口表现。