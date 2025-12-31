马来亚银行投资银行（Maybank Investment Bank）在近期的研究报告中指出，印尼新经济目前仍处于稳健的增长轨道上，长期前景维持乐观。

该机构引用Google、淡马锡和贝恩公司的预测数据称，印尼电商收入预计将从2024财年的710亿美元激增至2030财年的1400亿美元。同一时期，包括交通出行和外卖在内的按需服务规模也将从100亿美元增长至160亿美元。

不过，尽管宏观增长前景乐观，但报告强调市场竞争格局依然呈现高度碎片化的特征。

在核心的电商领域，Maybank预计Shopee、TikTok Shop以及Tokopedia之间的竞争将持续胶着。与此同时，另一家本土玩家Bukalapak已退出C2C市场，转而专注于游戏、零售和投资业务。在按需服务领域，GoTo正集中精力深耕交通、外卖及金融科技，与Grab展开正面交锋。

在出行与外卖赛道，细分竞争同样激烈。Grab被视为GoTo在出行领域最强劲的对手，而传统出租车巨头Bluebird以及越南电动车出租车Xanh SM也是关键玩家。在外卖方面，Shopee Food正利用其电商庞大的用户群基础，通过针对性的营销策略锁定特定受众群体进行扩张。Maybank认为，2026财年，促销活动仍将是推动行业增长的主要手段。

另一方面，针对行业头部企业GoTo的业绩前景，Maybank预测其增长动能将持续，预计2026财年营收将达到20.2万亿印尼盾约12亿美元。而尽管市场竞争激烈，但其总交易额仍可达77万亿印尼盾，净变现率维持在18.2%。此外，随着成本优化措施的推进，预计GoTo届时的合并调整后EBITDA将达到1.9万亿印尼盾。

报告最后指出，金融科技将成为长期的增长引擎，借贷业务存在充足的增长空间。值得注意的是，关于GoTo与Grab潜在合并的猜测，很可能将继续成为2026财年市场讨论的关键话题，这或将成为改变行业竞争格局的关键变数。