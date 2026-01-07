动点出海获悉，总部位于新加坡的AI聚合平台I10X已宣布完成100万美元的Pre-Seed轮融资。据了解，该轮融资已于去年四季度达成，投资方包括Iterative、Antler AI Disrupt以及PPR Ventures。

针对本轮融资的用途，I10X表示，新资金将用于加速产品开发、基础设施建设以及团队扩张。

I10X上线于五个月前，其核心定位是AI服务聚合平台。按照该公司的说法，针对当前AI市场工具碎片化、订阅费用分散的痛点，I10X提供了一种单一订阅的解决方案——用户无需分别为不同的AI服务付费，只需通过一个I10X账号，即可同时访问全球主流的顶尖AI模型，包括OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude、Google的Gemini以及Perplexity等。

除了聚合通用大模型外，根据官网介绍，该平台还集成了超500个针对特定垂直场景的专用AI工具，覆盖内容创作、销售、营销、图像生成、财务及企业运营等领域。而针对企业级用户，I10X表示，将提供企业级的安全环境，确保用户数据的所有权和安全性。

值得一提的是，I10X强调，平台并非单纯的工具集合页，而是具备跨模型和代理的工作流编排能力，允许用户将不同的AI能力串联起来，实现端到端的自动化流程。

在市场策略方面，I10X将目标客户群锁定在中小企业、创作者和个人专业人士。I10X认为，这一长尾群体通常缺乏专门的技术团队来评估海量工具，也不具备订阅十几个重叠服务的预算，因此市场急需一个能够筛选最佳选项并降低使用门槛的托管平台。