据纽约时报报道，伴随着现任首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）年满 65 岁，且其本人有意减轻工作负荷，苹果公司已加速接班人计划，而约翰·特努斯（John Ternus）再次被认为是接班热门人选。

现年 65 岁的库克向高层坦言感到疲惫，希望减轻工作负担。若库克决定卸任 CEO 一职，极有可能转任苹果董事会主席。

在众多候选人中，现任硬件工程主管特努斯尽管行事低调，但已跃升为头号热门人选。特努斯现年 50 岁，这一年龄恰好与库克 2011 年接替乔布斯时的年龄相同。

报道指出，特努斯之所以脱颖而出，源于其在产品定义与商业利益间“穿针引线”的精准把控力。据内部人士回忆，2018 年前后，苹果为了提升摄影与增强现实（AR）体验，曾考虑在 iPhone 上引入一种微型激光（LiDAR）组件。

然而，该组件高达 40 美元的单项成本将严重压缩利润。特努斯当时果断建议：仅在价格更高的 Pro 机型上搭载该组件。他认为，购买 Pro 系列的忠实用户更愿为新技术买单，而普通用户对此并不敏感。这一决策不仅保住了利润，也确立了产品分级策略。

针对外界关于其缺乏创新能力的质疑，特努斯的支持者指出，他实际上深度参与了近年来多个关键产品的研发。

值得注意的是，备受瞩目的 iPhone Air 以及即将面世的折叠屏 iPhone 均由他牵头主导。这些项目显示，Ternus 不仅具备卓越的执行力，在推动产品形态创新方面同样拥有实际战绩。

此外在管理风格方面，特努斯被认为与库克高度相似。他于 2001 年加入苹果，以注重细节和深谙庞大的供应链网络著称。

多位熟悉公司内部运作的人士表示，特努斯性格温和，是一位极佳的合作者，能够在不引发内部冲突的情况下，驾驭这家全球最富有公司的复杂官僚体系。这种稳健、务实且低调的特质，让其深受内部推崇。

尽管外界比较看好特努斯目前处于领跑位置，但库克也在同步培养其他潜在候选人以备选。据透露，候选名单还包括软件工程主管克雷格·费德里吉（Craig Federighi）、服务业务主管埃迪·库（Eddy Cue）、全球营销主管格雷格·乔斯维亚克（Greg Joswiak）以及零售与人力资源主管迪尔德丽·奥布莱恩（Deirdre O’Brien）。这些高管均在各自领域执掌核心业务，最终人选仍存在变数。