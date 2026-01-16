据华尔街日报报道，奥斯卡影帝马修·麦康纳开始动用商标法，为自己的声音和形象筑起法律防线，以应对 AI 时代的未经授权使用风险。

麦康纳已将多段与本人高度关联的音视频内容注册为商标，其中包括出自 1993 年电影《年少轻狂》（Dazed and Confused）的标志性台词“alright, alright, alright”。这些信息已录入美国专利商标局系统。

律师与法律学者指出，这是首次有演员尝试通过商标制度，系统性地防止 AI 对个人肖像和声音的滥用。

麦康纳的代理团队表示，目前并未发现其形象已被 AI 篡改的明确案例，但希望通过商标注册，为未来任何未经授权的复制行为建立法律抓手。律师凯文·约恩同时指出，此举也有助于在 AI 创造的商业价值中，合理保留属于艺人的一部分。

麦康纳本人强调，任何对其声音或形象的使用，都应建立在明确授权与本人同意的基础之上，并在 AI 环境中确立清晰的所有权边界。

该商标由 Just Keep Livin 基金会的商业部门完成注册，该基金会由麦康纳与妻子卡米拉共同创立。

麦康纳并未完全排斥生成式 AI。他已投资 AI 语音公司 ElevenLabs 多年，并授权该公司制作了自己的 AI 语音模型。