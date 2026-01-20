据 Business Insider 报道，每个人都想知道 AI 的投资何时能带来回报？根据普华永道发布的最新全球 CEO 调查报告，多数 CEO 表示，他们仍在等待这一时刻的到来。

普华永道对来自 95 个国家和地区的 4454 位 CEO 进行了调查，询问他们截至 2025 年 11 月这一年的战略重点与展望。

结果显示，超过半数的受访 CEO (56%) 表示，AI 目前尚未为公司带来收入或成本效益。

部分 CEO 报告了收入或成本方面的收益。约三分之一的受访者表示过去一年收入有所增长，26% 的受访者表示通过 AI 降低了成本。

但是，仅有 12% 的受访者表示，在过去 12 个月中，他们通过应用 AI 同时实现了成本降低与收入增长。

普华永道全球主席康慕德 (Mohamed Kande) 在新闻稿中表示：“一小部分公司已开始将 AI 转化为可衡量的财务回报，而许多其他公司仍在努力推进试点项目。这一差距正逐渐体现在企业信心与竞争力上。对于尚未采取行动的企业而言，差距将迅速扩大。”

康慕德指出，能够成功的企业，将是那些勇于做出大胆决策，并坚定投资于最关键能力的企业。

普华永道发现，那 12% 同时报告成本下降和收入增长的 CEO，其企业建立了强大 AI 基础的可能性是其他企业的两到三倍。这意味着他们已在产品与服务、需求创造以及战略决策中广泛应用了 AI。

面对 AI 的不确定性与地缘政治波动，受访 CEO 们向普华永道表示，他们对短期增长前景的信心较去年有所下降。

仅 30% 的受访者表示，对接下来 12 个月的收入增长“非常有信心”或“极度有信心”，这一比例低于去年报告中的 38%，也远低于 2022 年 56% 的峰值。

题图经由 AI 生成