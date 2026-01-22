据 The Information 报道，苹果正在研发一款尺寸类似 AirTag 的“AI 佩戴式胸针”，计划最早于 2027 年发布。

这款设备目前的开发代号尚未公开，但其形态被描述为“类似 AirTag 大小的圆形圆盘”。项目仍处于早期阶段且存在取消风险，不过消息称苹果工程师正全力推进，目标定于 2027 年推向市场。

在硬件规格方面，这款 AI 胸针混合铝合金与玻璃外壳材质，厚度略高于 AirTag。为了实现环境感知，该设备正面集成了两颗摄像头（标准镜头与广角镜头），不仅能拍摄照片，还能实时捕捉用户周边的视频信息。

设备内置了三个麦克风用于精准收音，配备了一个扬声器进行语音反馈，并在边缘设置了一枚实体按键，背部采用了与 Apple Watch 相似的磁吸感应充电接口。

苹果此举意在加速追赶竞争对手，特别是 OpenAI 计划于 2026 年推出的首款硬件设备。

然而，该细分市场充满了不确定性。由前苹果员工创立的 Humane 曾在 2024 年推出 AI Pin，但因反应迟钝、续航差及投影交互体验糟糕，销量不足 1 万台，最终其部分业务以 1.16 亿美元的价格“贱卖”给惠普。

The Information 称，苹果能否克服散热、续航及交互体验等技术瓶颈，避免重蹈 Humane 的覆辙，将是该项目成败的关键。

题图：9to5Mac