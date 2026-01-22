动点出海获悉，总部位于新加坡的AI初创公司Level3AI已宣布完成1300万美元的种子轮融资。

据悉，本轮融资由Lightspeed领投，BEENEXT、500 Global、Sovereign’s Capital以及Goodwater Capital参与跟投。

针对本轮融资用途，Level3AI表示，新资金将主要用于持续的研发投入以及在亚太地区的市场扩张。

Level3AI成立于2024年7月，主要开发面向企业的客户互动场景AI代理，覆盖语音、邮件和聊天渠道。据介绍，与容易在复杂任务中出错的聊天机器人不同，Level3AI的技术体系基于专有的“确定性骨干（Deterministic Backbone）”架构。

按照Level3AI的说法，在该架构下，关键的流程控制、状态管理和决策边界均是确定性的（Deterministic），AI模型仅在需要类人判断的特定环节介入。这种“规则+AI”的混合设计旨在确保企业在大规模应用时，能够获得一致、可审计且可靠的交互结果。

在商业模式上，Level3AI采取了差异化的“结果导向”策略。公司承诺对客户满意度评分或转化率等关键绩效指标负责，若未达到约定指标，将提供全额退款。

针对亚太市场的碎片化特征，Level3AI对其平台进行了深度的语言和文化适配。例如，系统支持识别马来西亚语境中基于性别的称谓差异，以及处理我国香港市场常见的“多语言混合”对话。在部署方面，该平台具有系统无关性，可集成至企业现有的CRM、票务平台及内部工具中，无需替换旧有系统。

经营数据方面，Level3AI透露，在过去的18个月中，公司通过自筹资金保持了盈利状态。据介绍，Level3AI的客户包括GetGo、Carousell、Yuu Rewards和Carsome等亚太品牌。截至目前，其AI代理已服务超过100万终端消费者，累计处理了超过1000万次互动。