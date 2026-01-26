科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2026.01.19-2026.01.25）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期推荐内容看点包括：新加坡数据中心运营商DayOne正筹备赴美IPO，目标估值200亿美元，较近期C轮融资估值翻倍；Capital A旗下物流子公司Teleport完成5000万美元Pre-IPO融资，投前估值达5亿美元。监管方面，马来西亚与菲律宾相继解除对AI工具Grok的封锁；新加坡追加10亿新元预算强化AI科研，并发布“代理式AI”专项治理框架。

此外，Grab与GoTo合并谈判因股东估值分歧陷入僵局；印尼央行计划一季度实现与中韩QRIS支付互通；Google Cloud曼谷区域正式上线，落地10亿美元在泰投资计划，以满足本地数据驻留合规要求。

初创公司方面，本周记录了AI客户代理平台Level3AI、印尼跨境签证服务商SPUN的融资动向，涉及金额在180万至1300万美元之间。

以上。话不多说，让我们进入本期正题。

动态

消息称DayOne拟赴美IPO目标估值200亿美元：据知情人士透露，总部位于新加坡的数据中心运营商DayOne正筹备最早于今年进行的美国IPO，目标估值高达200亿美元。这一数字较其本月刚完成Series C融资时的约100亿美元估值实现翻倍。消息称，DayOne也在评估“美国+新加坡”双重上市的可行性。

新加坡与深圳启动首个跨境数据验证平台，首试金融信用互认：Accredify日前宣布，连接新加坡与深圳的跨境数据验证平台已正式试运行。该平台旨在解决跨国业务中数据传输的合规与信任难题，通过“不存数据、只验真伪”的模式，让企业能安全地进行跨境数据验证。据悉，首期试运行聚焦金融服务，重点解决企业主在两地扩展业务时的信用评估痛点（如跨境验证个人信用报告）。

Google Cloud曼谷区域正式上线，重点解决本地数据驻留合规：Google Cloud表示，已启用曼谷云区域（Cloud Region），该设施包含三个可用区，是其10亿美元在泰投资计划的实质落地。新区域的主要功能是提供本地化数据存储与处理，使受监管的金融机构（如开泰银行）和政府部门能够满足泰国PDPA法规关于“数据驻留”的强制要求，不再依赖跨境传输。此外，该区域在物理网络层面上将与连接澳大利亚的TalayLink海底光缆直接互联。

Teleport获5000万美元Pre-IPO融资，估值达5亿美元：Capital A（原亚航集团）旗下的物流子公司Teleport宣布，已与HPS Investment Partners签署协议，通过发行可赎回可转换永久证券（RCPS）筹集5000万美元。此轮融资将Teleport的投前估值定格在5亿美元。公司表示，这笔资金将用于扩充全球网络及加强资产负债表，为未来的IPO做准备。

新加坡追加10亿新元AI科研预算：新加坡数字发展与信息部（MDDI）上周宣布，将在2030年前新增投入超10亿新元以强化国家AI科研能力。这笔资金将集中用于研发负责任且资源高效的AI系统、全阶段技术人才培养以及加速产业端应用落地。此前，新加坡已于2024年分别斥资5亿新元用于算力采购及AI Singapore研发项目。据悉，该预算将进一步支持包括本土大模型Sea-Lion在内的核心技术栈演进，该模型最新版本基于阿里Qwen架构微调，目前已接入印尼GoTo等企业的实际业务场景。

消息称Grab并购GoTo谈判遇阻：据知情人士透露，Grab与GoTo的合并谈判近期陷入僵局，主要症结在于GoTo的股东Telkomsel或不愿在当前低估值下出售其持有的约2%股份。由于Telkomsel早期投资成本较高，按现价退出将面临巨额亏损，知情人士称这可能引发关于国有资产流失的合规风险。

印尼央行：拟于今年一季度实现与中韩QRIS支付互通：印尼央行（BI）宣布，计划在今年第一季度内正式打通与中国及韩国的QRIS跨境支付服务，目前谈判已进入收尾阶段。这意味着印尼公民很快将能直接使用本国扫码支付在中韩两国消费。目前，QRIS已覆盖新加坡、泰国、马来西亚及日本。印尼央行行长Perry Warjiyo表示，此举是其全球支付系统拓展计划的一部分，目标是将互通国家扩大至8个（含正在接洽的印度），服务覆盖国内4500万商户。

马来西亚解除Grok封禁：马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）上周五宣布，已正式恢复对AI聊天机器人Grok的访问权限。此前，因Grok被滥用于生成违禁图像，马来西亚当局于本月初对其实施了临时封锁。MCMC表示，在X平台（原Twitter）落实了额外的安全保障措施以遏制此类违规内容生成后，监管部门决定解除禁令。

菲律宾解除Grok封禁：菲律宾当局上周三宣布，恢复对Grok AI的访问。网络犯罪调查与协调中心（CICC）表示，xAI已承诺针对菲律宾市场修改工具设置，并建立机制彻底相关违规内容。此前，菲律宾因担忧该工具被滥用而实施了为期一周的封锁。

趋势

东南亚25年12月创投回暖，融资额激增近五成：根据市场情报平台Tracxn发布的东南亚月度融资追踪报告，去年12月，该地区创投市场迎来显著反弹，总资本部署达到4.91亿美元（涉及17笔融资）。

报告：马来西亚企业深陷AI变现焦虑：普华永道近期发布的一份调研报告表示，马来西亚企业在人工智能AI的商业化落地上面临严峻挑战。尽管尝试性应用广泛，但多数企业仍难以将技术实验转化为可衡量的财务回报，呈现出明显的“成熟度鸿沟”。数据称，仅有23%的马来西亚CEO表示AI在过去12个月内推动了营收增长，17%实现了成本降低。相反，26%的受访者指出AI反而推高了企业的成本基数。

报告：AI需求外溢驱动马来西亚科技业广泛复苏：RHB Investment Bank在近期报告中指出，由AI驱动的逻辑和存储芯片需求正向其他子板块扩散，强化了马来西亚2026财年的科技行业增长预期。数据显示，半导体行业协会（SIA）已将2026年全球半导体销售增长预测大幅上调至26%（原预测8.5%）；SEMI亦预测同年设备销售额将达1450亿美元（+9%）。该行认为，随着全球半导体进入广泛上升周期，本地OSAT及EMS企业将因订单外溢效应实质受益。

新加坡发布Agentic AI治理框架：据悉，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）在达沃斯论坛期间发布针对“代理式AI”（Agentic AI）的治理框架，旨在应对AI从“内容生成”向“自主执行”演进带来的业务风险。不同于传统大模型，Agentic AI具备代表用户修改数据库或发起支付的能力，该框架核心在于规制此类系统的“行动权”，明确要求企业划定AI权限边界，并强制在关键业务节点引入人工审批机制，以防止系统因过度自主引发不可逆的执行错误。

初创公司

Level3AI

Level3AI是一家总部位于新加坡的AI公司，开发企业级全渠道客户互动代理。其核心技术采用“确定性骨干”架构，通过“规则+AI”的混合模式，解决大模型不稳定性问题，确保交互结果的一致性与可审计性。

商业化方面，公司已实现盈利，累计处理超1000万次互动，客户包括Carousell、Carsome等。其策略特点在于承诺“结果导向”（未达KPI全额退款），并具备处理亚太地区混合语言对话的本地化能力。

公司近期完成1300万美元种子轮融资，Lightspeed领投。资金将用于研发及亚太市场扩张。

SPUN

SPUN是一家旅游辅助服务初创公司，总部位于印尼，专注构建AI驱动的签证基础设施。不同于传统中介，其核心在于利用专用AI代理（AI Agents）标准化复杂且碎片化的签证流程，为跨境出行提供具备预测性与可靠性的单一智能层服务。

商业化方面，上线不到一年已处理数千份申请，获批率达99%，且坚持非补贴的市场定价策略。目前平台覆盖90多国超300种签证类型，服务超200家企业客户。其服务已嵌入Klook、Traveloka及Tiket等主流OTA平台。

公司近期宣布完成180万美元的种子轮融资，由Genesia Ventures领投，Antler、Spiral Ventures及Kopital Ventures等跟投。本轮资金将用于自动化能力升级及东南亚重点市场的扩张。