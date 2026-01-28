动点出海获悉，总部位于新加坡的旅行奖励与通用积分通兑平台HeyMax已宣布完成1100万美元的A轮融资。

据悉，本轮融资由Peak XV Partners领投，Betatron Venture Group、现有股东January Capital和Tenity、以及部分个人投资者参投。

针对本轮融资的用途，HeyMax表示将主要用于强化产品的AI技术能力，以简化消费者的积分获取与兑换流程。同时，公司将加速区域扩张，计划在2026年底前将业务版图拓展至日本、中国台湾和澳大利亚。

HeyMax成立于2023年，由四位前Meta工程师联合创立。按照公司的说法，作为打通商家与航司、酒店的积分通兑平台，用户通过该平台消费即可积累通用积分“Max Miles”，并能灵活兑换为全球多家航空公司或酒店集团的里程与积分。

HeyMax指出，这一模式旨在解决传统奖励体系分散、单一账户积分难以凑整使用，以及亚太地区每年有数十亿美元积分因无法跨平台兑换而被闲置的问题。

在运营数据方面，HeyMax披露，继24年7月完成270万美元种子轮融资后，其用户规模已增至15万人，年发行Max Miles超5亿点数。

财务表现上，公司25年营收同比增长5倍，年化营收达到600万美元。在业务拓展上，HeyMax于同年收购了香港金融科技公司krip，以此正式进入我国香港市场。

关于市场逻辑，领投方Peak XV Partners相关人士指出，当前，全球信用卡行业约40%的收入（超1000亿美元）被投入到忠诚度奖励中，但传统计划往往面临用户活跃度低、数据转化率不足的挑战，而这正是HeyMax的机遇。

相应的，行业背景方面，有数据显示，亚太地区忠诚度市场规模预计到2029年将近乎翻倍至600亿美元，区域内超75%的消费者至少加入了一个忠诚度计划。不过，现阶段，大多数此类计划的参与度较低，沦为收集客户信息的工具，并未产生真正的忠诚度。