当我们团队一行驱车前往里斯本的Beato创新区时，映入眼帘的并不是典型的现代化玻璃幕墙写字楼，而是一片拥有厚重历史感的工业建筑群。

站在我们身边的Unicorn Factory Lisboa（里斯本独角兽工厂）总监José，指着附近的建筑告诉我们，这里曾经是一座饼干厂和意面厂，不远处正在修缮的是以前专门生产面包的工厂，旁边甚至还有一座闲置的碾磨厂···

作为一项始于2017年的项目，这里曾在疫情期间经历了短暂停摆，但如今已重获新生。José自豪地告诉我们，在这片占地三万五千平方米的园区内，十八栋建筑中已有十栋被彻底改造并投入使用。

如今，这些曾经为城市供给粮食的废弃工业区，肩负起了为欧洲供给数字经济未来的新使命。而在“独角兽工厂”这个名号之下，已经有超1300名创新者在此驻足。

但它也绝不仅仅是一个办公区域，而是一片独一无二的创新圣地，不同领域的大型科技公司、初创企业与研究中心在此共生。

在视频的镜头中，你会看到那些在此入驻的硬核企业。比如Micro Harvest，他们不仅设有办公室，甚至在楼里直接运转着一个小型的生物工厂，利用细菌培育蛋白质，并早已实现了规模化产出，产品正源源不断地用于鱼饲料生产。

Claranet——这家刚刚被电信巨头收购的网络安全公司，不仅在老厂房里建立起了拥有五百名员工的顶级态势感知室，更同步打造了一个集研发与培训于一体的网络安全能力中心。

此行的另一位重磅嘉宾，是Unicorn Factory Lisboa的执行总监Gil Azevedo。正如Gil所言，仅一年内，就有250家初创企业和超1000名学生加入了他们的计划，而其中一半初创企业都来自葡萄牙以外的国家。

在与Gil的深度对话中，他向我们展示了葡萄牙创新生态特质——在这里，初创公司并不局限于单一赛道，而是在多个前沿领域展现出了惊人的爆发力。

多年以来，人工智能一直是葡萄牙初创公司的重点发展领域。目前，这里已经诞生出了7家独角兽企业——其中有6家出现于几年前，而在所有独角兽中，人工智能在其商业模式中都占据了重要地位。

除了已经深植于人工智能，葡萄牙在医疗健康、食品科技以及金融科技领域也涌现出了大量具有国际竞争力的企业。

此外，在可持续发展领域，葡萄牙在绿色经济创新方面正扮演着欧洲领跑者的角色。甚至在传统的制造业（如纺织），创新解决方案也正在重塑行业标准。

另一方面，Gil也分享了一个有趣的观察：相比于那些拥有更大市场的国家，那里的初创公司往往在规模较大时才考虑出海；而在葡萄牙，企业在非常早期的阶段就开始寻找国际机会。对它们而言，出海发展是企业成长的必然需求。

为了支持这种成长，独角兽工厂构建了涵盖青年创业、早期孵化、扩张计划、创新中心、国际区域、社会创新等六大核心板块的全链条支持体系。

从这一点出发，也正如他所强调的那样，如今，葡萄牙正在成为全球创新者连接三大洲的独特枢纽。

这里拥有坚实的人才储备，以及极具包容性的多元文化。于此，葡萄牙不仅成为了进入欧洲市场的跳板，更是连接南美洲（尤其是巴西）和非洲市场的天然桥梁。

而这种源自大航海时代的开放基因，让里斯本的独角兽工厂成为了别具一格的国际化舞台。正如Gil所描绘的愿景：“实现真正的全球化。”

我们将通过镜头带你穿梭于这些古老的工业遗迹与最前沿的科技实验室之间，聆听这里的开拓者亲自讲述他们如何将废旧工厂变身为欧洲顶级孵化器，并为你揭示，对于全球创新者而言，这里究竟蕴藏着怎样的“第三种机会”。

让我们一起推开这扇大门，看见不一样的葡萄牙。敬请锁定动点科技，关注《科技奥德赛》系列节目。