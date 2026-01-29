DBS Research在近期发布的报告中指出，全球AI技术的持续扩张，预计将部分抵消美国半导体关税可能带来的冲击，为东盟经济提供支撑。

机构分析认为，受益于美国等地投资热潮的后向关联效应，东盟正承接AI相关电子产品的出货需求。

报告梳理了东盟在AI硬件价值链中的核心布局并指出，该地区的优势在于其多层次的供应商生态，涵盖了从精密工程、射频组件到外包半导体组装和测试等多个环节。当前趋势显示，区域内的芯片制造正从单纯的成熟制程向更高附加值环节延伸，这种产业链的纵深布局，能够充分适配AI算力的规模化发展。

数据中心容量的扩张是另一关键指标。统计显示，2024年东盟已拥有约390座数据中心，较2020年的295座实现显著增长；同期，数据中心容量从800兆瓦增至1.7吉瓦。DBS预测，以2024年约110亿至130亿美元的市场规模为基数，该地区数据中心产能在本十年末之前，预计将保持超10%的年均复合增长率。

在区域细分市场方面，报告认为东盟各国呈现差异化发展格局。

得益于AWS、谷歌、微软、甲骨文等美国超大规模科技企业的投资承诺，马来西亚在数据中心新增产能上领跑东盟；新加坡作为成熟的区域枢纽，相关业务布局持续完善，但新增规模受能源与土地供应限制，其产业溢出效应预计将流向邻近的新加坡-柔佛经济特区；印尼则是高增长市场，大雅加达和巴淡岛等地迎来了新的投资布局，泰国、越南和菲律宾则属于新兴市场。

除硬件供应链的优势外，报告还提及贸易政策对东盟经济韧性的加持作用。继去年10月第47届东盟峰会期间升级《东盟货物贸易协定》、签署《中国-东盟自由贸易区3.0版升级议定书》后，东盟正通过升级现有自贸协定、拓展非美贸易网络增强贸易韧性。

报告特别提到，东盟计划于今年启动与第五大贸易伙伴韩国的自贸协定升级谈判，将数字经济、绿色经济、供应链韧性纳入协定范畴，同时还将签署一项重要数字协议，并将于2026年签署全球首个区域级数字经济治理协定——《数字经济框架协议》。

最后，报告也进一步总结称，东南亚数字经济的蓬勃发展，有望对冲该地区货物贸易放缓带来的宏观风险。

封面来源：Scott Rodgerson on Unsplash