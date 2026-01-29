特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在公司 2025 财年财报电话会议上宣布，特斯拉将在下个季度“基本停止”Model S 和 Model X 的生产。

马斯克表示：“是时候让 Model S 和 Model X 项目光荣退役了，因为我们正迈向一个真正基于自动驾驶的未来。”只要还有库存，消费者仍然可以购买这些车辆，特斯拉也承诺会为所有车主提供售后支持。目前 Model S 和 Model X 都在加州弗里蒙特工厂生产。马斯克透露，停产之后，该工厂将转向生产 Optimus 人形机器人。

Model S 是特斯拉的第二款车型，自 2012 年开始生产；Model X SUV 自 2015 年开始生产。然而，随着时间的推移，它们的光芒逐渐黯淡，如今，新款 Model 3 和 Model Y 占据了公司销量的大部分。

在 2025 年全年，特斯拉交付了 1585279 辆 Model 3 和 Model Y，但仅售出 418227 辆 Model S 和 Model X。该公司还不得不在 2025 年中期停止在中国大陆销售 Model S 和 Model X，因为这些车型从美国进口，需要被征收特朗普政府的额外关税。

在电话会议中，马斯克表示，特斯拉的长期目标是在目前 Model S 和 Model X 的产能范围内生产 100 万台 Optimus 机器人。几天前，在瑞士达沃斯世界经济论坛上，他宣布，特斯拉将于明年年底开始向公众销售 Optimus。

马斯克对 Optimus 寄予厚望，他曾表示，Optimus 必将成为“有史以来最大的产品”，比手机更大，“比任何东西都大”。但这款人形机器人在演示中未能达到预期。

公司财报还披露，特斯拉向马斯克的另一家公司 xAI 投资了 20 亿美元。值得注意的是，特斯拉股东在 2024 年起诉马斯克，指控其创办 xAI，认为该公司与特斯拉构成直接竞争。毕竟，马老板多年来一直声称特斯拉是一家 AI 公司，而不仅仅是一家电动汽车制造商。尽管如此，特斯拉股东还是在 2025 年底批准了马斯克 1 万亿美元的薪酬方案，前提是公司市值达到 8.5 万亿美元。