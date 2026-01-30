动点出海获悉，总部位于马来西亚的AI初创公司Decube已宣布完成一笔300万美元的融资。

据悉，本轮融资由Taiwania Hive Ventures领投，Iterative和500 Global参投。

针对本轮融资用途，Decube表示，资金将用于支持其全球业务增长、产品创新及亚太地区的市场扩张。

Decube是一家聚焦企业端的AI数据信任与语境管理平台，旨在为企业构建数据语境层（Context Layer）。

根据介绍，该平台旨在解决企业的AI应用痛点——如今，企业正在加速部署AI，但大多数企业仍然缺少使AI在企业级层面可靠的上下文层。然而，如果缺乏可信的数据上下文层，这些企业就难以扩展AI应用。为此，Decube提供了一种介于原始数据系统与AI/分析用例之间的中间层解决方案。

按照Decube的说法，该平台可自动化处理数据的血缘关系、所有权归属、质量监测及使用策略，替代繁琐的手动文档和孤立工具。同时，这一语境层也能整合碎片化元数据和隐性知识，明确数据资产责任归属、评估数据可靠性，为AI和分析系统提供可解释、可信的输入数据。

客户方面，据了解，Decube主要服务于受到严格监管的数据密集型行业，包括区域性银行、金融机构、电信公司及跨国企业。