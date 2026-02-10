法拉利日前正式宣布，旗下首款纯电动跑车定名为“Luce”，并同步揭晓了该车的内饰及人机交互设计，旨在打造“令人振奋的驾驶体验”。

“Luce”一词在意大利语中意为“光”或“照明”，印证了品牌全新的命名策略。这款车由前苹果首席设计官乔纳森·伊夫与知名设计师马克·纽森联手操刀，两人在旧金山创立的 LoveFrom 创意团队全方位参与了该车的设计。

在内饰工艺方面，Luce 的驾驶舱被设计为一个简洁且统一的空间，实现了软件与硬件的同步开发，使实体结构与 UI 界面保持高度一致。车内广泛使用了 100% 再生铝合金，由整块铝材通过 CNC 加工而成，表面经阳极氧化处理，而玻璃部分则采用了具有高耐久、耐刮特性的康宁“大猩猩”玻璃。

在软件与交互层面，该车的人机交互界面秉承触感、清晰、直觉三大核心理念。设计团队优先选择实体按键以增强人车互动，方向盘则采用了简化三幅结构，灵感汲取自 20 世纪 50-60 年代的木质 Nardi 方向盘。该方向盘整体被分为两个类似 F1 赛车的控制模块，重量相比标准法拉利方向盘减轻了 400 克。

步入车内，经过特别设计的中控台搭载了行业首发的彩色 E-Ink 墨水屏钥匙，具备出色的省电优点。当钥匙插入中控台后，其屏幕颜色会由黄色为主转变为黑色为主，随后仪表盘和屏幕将同时点亮，营造出舒适的驾驶氛围。

此外，该车共配置了三块屏幕，分别位于仪表盘、中控及后排，旨在提供明确、清晰且输入输出分离的使用体验，所有显示字体均为定制开发。

仪表盘屏幕内置两块由三星参与开发的重叠 OLED 面板，可实现高对比度与鲜艳色彩。中控屏幕配备了球形转轴，可自由朝向驾驶员或副驾驶，并配有掌托以便于驾驶者无需低头即可操作。屏幕右侧带有可切换时钟、计时器、指南针和弹射起步指南的球形多功能表，顶部左侧的第二块屏幕用于显示时速、功率等高级参数，中部大屏则负责显示 CarPlay、空调调节及车辆参数设置等信息。

当问及设计思路时，伊夫解释道：“我们当时为 iPhone 开发触控是为了用创意解决问题。这种想法的核心思路是打造一个通用的界面，既可以当计算器、键盘，也可以是相机，而不是只依赖实体按键”。

他继续说道：“但我绝不会把触控当作汽车的主要控制方式。这种操控方法需要你把视线从道路上移开，我从来没想过要这么做，而且这也证明触控屏不适合作为汽车的主要交互方式”。

当问到 Luce 的触控屏与其他车型有何不同、是否与他的思路自相矛盾时，乔纳森回答：“这车的中控屏确实能触控，但我们深思熟虑过，将绝大多数操作界面都用上实体按钮，每一个开关的手感都是不一样的，因此你调节的时候不需要低头去看”。

当谈到触控屏、大屏为何成汽车行业“爆款”时，他表示：“我认为触屏实际上在后来成为了一种时尚。它当时属于当时最先进的技术，于是厂商就会想‘我们也需要一点触控’，然后明年就会变成‘我们需要更大的屏幕’，以此类推。但我们设计汽车内饰的方式，并不是像当年 iPhone 那样去解决真正的问题”。