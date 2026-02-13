据英国金融数据机构RationalFX近期发布的数据，自2026年初以来，全球科技行业已累计裁员约3.07万人，全年裁员规模或将超过2025年的约24.5万人。该机构预计，若当前趋势持续，今年科技行业裁员总数可能超过27万人。

数据显示，美国科技公司裁员人数达2.46万人，占全球总量的80%以上。其中，亚马逊今年1月确认裁减约1.6万个企业岗位，占今年已公布科技裁员总数的逾一半。尽管如此，公司2025年营收达7169亿美元，同比增长12%。欧洲地区累计裁员4214人，位居第二，其中瑞典约1900人、荷兰约1700人。印度、以色列、捷克、德国、阿根廷、法国及英属维尔京群岛亦出现不同规模裁员。

企业层面，瑞典电信设备制造商爱立信宣布裁员约1900人，其中约1600人位于瑞典本土，公司已启动与工会协商程序，并将此举解释为提升效率、应对全球5G市场放缓的措施。荷兰半导体设备制造商ASML计划裁减约1700个岗位，占其全球员工总数约4%，涉及管理与技术岗位。与此同时，Meta裁减约1500人，主要集中在Reality Labs部门；金融科技公司Block宣布裁员约1100人；Autodesk与Salesforce亦分别裁减约1000个岗位。

RationalFX指出，2025年约24.5万人的科技裁员中，有约6.98万人与自动化及人工智能应用相关，占比约28.5%。进入2026年，已有至少1430起裁员被归类为AI相关调整，包括Pinterest裁减约15%员工。RationalFX分析师Alan Cohen表示，当前裁员更像是行业结构性再调整，在部分企业利润创新高的背景下，企业正将人工智能视为提升效率的工具，并据此调整组织结构。