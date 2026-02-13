东盟基金会（ASEAN Foundation）与Google.org在近期联合发布的研究报告中指出，在东盟成员国中，泰国拥有最高的人工智能采用率。

数据显示，90.29%的泰国学生与81.34%的教师已成为生成式AI工具的常规使用者。报告同时提到，东盟数字经济规模预计将从目前的3000亿美元增长至2030年的1万亿美元。

报告对区域数字基础设施建设情况及制度准备度进行了评估并进一步指出，在具体应用场景中，85.65%的泰国学生使用AI图形设计平台，生成式工具已进入日常课堂与学习流程。

不过，高采用率之下，报告强调，泰国也存在准备度不足的问题。尽管泰国年轻群体对新技术的接受度极高，但教师、家长以及培训师等群体在系统培训、技术认知与伦理框架方面仍存在明显差距。

东盟基金会执行主任Piti Srisangnam表示，东盟地区AI应用增长速度已快于制度治理能力的提升速度，政策重点应从“是否使用AI”转向“制度与社区是否具备相应准备”。

现阶段，东盟总人口约6.6亿，其中近三分之一年龄低于20岁。鉴于这一状况，报告指出，AI在教育与就业领域的部署将直接影响未来劳动力结构与社会公平。同时，技术扩散也伴随多项风险，包括网络诈骗与数据泄露增加、深度伪造技术扩散、虚假信息传播，以及成员国间数字发展不均衡等问题。

在推进层面，“AI Ready ASEAN”项目已为区域内约500万人提供数字素养培训。Google.org亚太区负责人Marija Ralic表示，仅提供工具接入并不足以构成真正的准备度，理解技术原理、局限与伦理使用方式同样重要。

最后，报告总结道，在数字经济迈向1万亿美元规模的过程中，东盟地区的制度建设与公众信任问题仍需持续完善，将对区域长期发展产生重要影响。