马来西亚正加快将人工智能技术引入公共治理体系。

当地数字部日前宣布，将启动一项名为政府创新计划（Government Innovation Initiative，GII）的规划，并将其定位为加速实现“AI Nation”（即AI国家）目标的核心实施框架。

相比以往偏重政策宣示与生态建设的布局，GII强调以公共部门为主要应用场景，通过可部署、可衡量的项目交付，把人工智能能力嵌入政府治理体系之中。

根据官方表述，GII的设计逻辑在于将政府部门与公民提出的现实问题转化为具体解决方案，并优先采用“Made by Malaysia”的技术产品。这意味着，公共部门将成为本土AI企业的重要首发场景和规模化试验场。

声明指出，通过真实需求驱动技术开发，马来西亚希望在扶持国内人工智能与数字产业的同时，构建可复制、可出口的解决方案能力，为本土企业未来走向区域及全球市场提供基础。

执行层面上，在数字部统筹下，马来西亚数字经济发展局（MDEC）与卫生部协作完成了GII的首个旗舰试点——“RadioConnect”项目。

据悉，该项目已在三家公立医院落地，围绕医学影像归档与通信系统（PACS）构建云端连接机制，使医生能够在不同医院与科室之间安全调取X光、MRI与CT等诊断影像，实现电子化存储、检索与共享。作为AI与数字基础设施结合的应用场景，医疗影像互联被视为公共服务数字化升级的重要一环，也成为GII从战略构想到实际部署的首个样本。

除具体项目外，GII还将设立“Citizen Labs”机制，以作为面向公众的问题征集与协作平台。

通过这一渠道，社区与公民可以提交具体治理难题，并由相关部委与技术提供方对接解决方案。官方强调，这一流程将通过MyInovasi门户进行整合，形成从问题提出、技术开发、监管测试到落地实施的闭环体系，使人工智能应用更直接地回应社会需求。

在制度整合层面，马来西亚也在重构国家创新资源布局。原本负责监管沙盒机制的Futurise公司将转由MDEC统筹，在国家监管沙盒框架下继续推进GII相关项目测试与政策适配。马来西亚数字部长Gobind Singh Deo表示，GII不仅是技术导入计划，更是推动公共部门转型的长期工程，目标是在2030年前打造一个更具响应能力、效率更高、并以本土创新为基础的政府体系。

随着GII正式启动，马来西亚正尝试以政府需求为牵引，把人工智能战略从政策愿景转向系统化执行。公共部门场景的规模化部署、本土技术的优先采用以及监管与产业资源的整合，共同构成了其“AI Nation 2030”路线图中的关键推进步骤。