动点出海获悉，总部位于新加坡的企业采购平台宣布Eezee完成500万美元Pre-B轮融资。

据了解，本轮融资由KIP东南亚基金领投，老股东Kickstart Ventures和Wavemaker Ventures继续加注，多位战略投资者参投。公司表示，本轮融资获得超额认购。

Eezee在声明中指出，本轮资金将主要用于加速区域扩张，并深化对其AI采购软件RFQBot和ProcureFlow的研发投入。市场拓展方面，Eezee已正式进入泰国市场，目前业务覆盖新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾及泰国。

定位方面，Eezee聚焦企业采购中的“长尾支出（Tail-end Spend）”管理。针对单价低、频次高且依赖人工处理的采购环节，公司通过AI工具实现工作流自动化与流程优化。据介绍，该平台可将采购流程耗时从数天缩短至数分钟，并帮助客户节省20%以上成本。

在运营进展层面，Eezee披露，自25年第一季度以来，公司增长呈逐季加速态势。目前，其在印尼与马来西亚的业务已实现运营盈利。同时，Eezee也进一步透露，按照计划，RFQBot和ProcureFlow将在今年上半年于多个市场推广，公司预计将在同年下半年实现集团层面盈利。

关于此次投资逻辑，KIP东南亚地区副总裁Shane Ang表示，采购是全球企业规模较大但优化程度相对有限的职能之一。Eezee在碎片化的东南亚市场展现了其在人才、数据与执行层面的综合能力。