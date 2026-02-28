宝马计划在德国工厂生产线上引入人形机器人。随着欧洲汽车行业面临成本压力和竞争加剧，汽车制造商正越来越多借助 AI 驱动机器人，以降低人工成本并提升制造效率。

宝马将在德国莱比锡工厂启动试点项目，此次也是宝马首次在欧洲工厂部署人形机器人。

摩根士丹利预计，到 2050 年，人形机器人市场规模可能达到 5 万亿美元，其中中国的大规模应用将成为主要推动因素。

在莱比锡工厂，这批人形机器人将参与装配线作业以及高压电池生产。此类岗位通常要求员工穿戴沉重的防护装备，工作条件较为严苛。

该项目规模与宝马此前在美国南卡罗来纳州斯帕坦堡工厂进行的试点类似。宝马表示，在美国测试期间，人形机器人在 10 个月内参与超过 30000 辆汽车生产，每周工作 5 天，每天工作 10 小时，负责将焊接所需的钣金部件准确放置到位。宝马表示，该任务对速度和精度要求极高，同时对员工体力负担沉重。

即将于 5 月出任宝马首席执行官的宝马生产负责人米兰·内德利科维奇表示：“数字化正在提升宝马生产体系在欧洲和全球的竞争力。”

宝马表示，该项目将在 4 月测试部署后正式实施。人形机器人将作为现有自动化系统的补充，有助于减轻员工负担并改善工作环境。

宝马流程管理负责人 Michael Ströbel 表示，未来宝马还可能让人形机器人承担目前由供应商负责的部分生产任务，从而使更多生产环节能够转移至内部完成。