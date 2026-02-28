在接受 The Game Business 采访时，行业分析师 Matthew Ball 指出，计算机存储和内存成本的飞速上涨已经对 Switch 2 的定价造成了严重影响，只是任天堂一直设法掩盖了这一点。

Ball 指出，Switch 2 基础版目前多地的售价仍维持在 449.99 美元。任天堂于 2025 年底悄然停售了《马力欧赛车 世界》捆绑包，该捆绑包原价 499.99 美元，本能为玩家节省 30 美元。

Ball 强调，由于高达 85% 的购机者会购买这款赛车游戏，取消捆绑包本质上就是对绝大多数用户的直接涨价。

除了主机本身的购买策略，玩家还面临着高昂的“自备存储”压力。随着《最终幻想 7 重制版》等 Switch 2 大作推出，单款游戏往往会占用主机内部存储三分之一以上的空间。

同时，AI 数据中心的建设需求推高了 NAND 闪存的价格，导致玩家购买 MicroSD Express 扩展卡的成本居高不下，进一步增加了整体游玩开销。

面对居高不下的硬件成本，任天堂仍在寻找避免直接上调主机定价的替代方案。Ball 预测，为了填补利润空间，任天堂极有可能效仿索尼提高 PlayStation Plus 服务价格的做法，在未来宣布上调 Nintendo Switch Online 在线会员的订阅费用。