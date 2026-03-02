英国老牌游戏新闻网站 Videogamer 发布的一篇《生化危机 安魂曲》评测已被娱乐内容评分聚合网站 Metacritic 删除，原因是读者指出该评测是由一个根本不存在的“人工智能记者”撰写的。据 Kotaku 报道， Videogamer 的真人编辑团队此前已被撤换，之后该网站一直在发布疑似由 AI 生成的垃圾内容。

对此，Metacritic 近日发表声明称：

Metacritic 作为一个拥有 25 年历史的权威评测源，在新增合作媒体时一直保持严格审核流程。然而某些情况下，部分媒体被出售、更换编辑团队时可能会出现问题，包括抄袭、盗用内容等欺诈行为，当然也有 AI 生成评测内容包含其中。 Metacritic 绝不允许 AI 生成的媒体评测进入平台。如果我们发现这种现象发生会立即删除，并在全面调查完成之前永久终止相关媒体合作。

Videogamer 在评测中给《生化危机 安魂曲》打出了 9/10 的高分。但读者指出，该游戏的文笔“充满了 AI 味”，其作者——“经验丰富的 iGaming 和体育博彩分析师”Brian Merrygold——似乎是一个虚构人物，甚至连头像都是由 AI 生成。